IPVA 2025: 2ª parcela ou cota única para placa final 4 vence hoje, saiba como pagar

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) retoma o calendário de pagamento do IPVA 2025 neste domingo, 16, com vencimento para a segunda parcela ou a cota única para os veículos com placa final 4. O prazo se estende até o dia 24 de fevereiro, abrangendo as placas com final 0.

A consulta dos valores pode ser realizada diretamente no portal da Sefaz-SP ou por meio da rede bancária, utilizando o número de Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor) e a placa do veículo. O procedimento é simples e pode ser feito em poucos minutos.

Para facilitar o pagamento das parcelas, a Sefaz-SP definiu um cronograma fixo, no qual cada número de final de placa tem um vencimento no mesmo dia de cada mês. Por exemplo, a placa final 4 deverá ser paga sempre no dia 16 de fevereiro, março, abril e maio. Se o vencimento cair em um final de semana ou feriado, como é o caso aqui, o pagamento pode ser feito no próximo dia útil.

É importante lembrar que o pagamento deve ser realizado exclusivamente no site da Sefaz-SP, no domínio sp.gov.br, para evitar golpes. A Secretaria orienta que os contribuintes acessem o portal oficial e utilizem os canais de atendimento Fale Conosco para mais informações.

Formas de pagamento do IPVA 2025

O pagamento do IPVA 2025 pode ser feito de várias maneiras, sendo o Pix o método mais recomendado. Para isso, basta acessar o portal da Sefaz-SP, informar os dados do veículo e gerar um QR code, que é válido por 15 minutos. Caso o pagamento não seja realizado dentro do prazo, um novo QR code deve ser gerado. O pagamento via Pix é feito diretamente em cerca de 900 instituições financeiras e pode ser feito através de aplicativo bancário.

Além disso, o contribuinte pode pagar o IPVA 2025 nas agências bancárias, casas lotéricas ou em terminais de autoatendimento, utilizando o número de Renavam. A Secretaria da Fazenda também permite o pagamento com cartão de crédito, desde que feito nas empresas credenciadas. A negociação da parcela fica a critério da instituição financeira, sem nenhum desconto ou encargo adicional. Os valores são repassados diretamente ao Governo do Estado.

Licenciamento 2025

Para quem deseja antecipar o licenciamento do veículo, é necessário quitar todos os débitos, incluindo o IPVA, a taxa de licenciamento e eventuais multas de trânsito. O pagamento deve ser feito até o dia de vencimento para garantir a regularidade do veículo.

O que acontece se perder a data para pagar o IPVA?

A inadimplência do IPVA 2025 acarreta multa de 0,33% por dia de atraso, além de juros com base na Selic. Após 60 dias, a multa fixa-se em 20% sobre o valor do imposto. O débito será inscrito na Dívida Ativa e o nome do proprietário será incluído no Cadin Estadual, o que pode dificultar o acesso ao crédito.

Se o pagamento não for regularizado, o Detran poderá bloquear o licenciamento do veículo, e este poderá ser apreendido pela autoridade de trânsito. O proprietário ainda estará sujeito a uma multa e a sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Calendário de pagamento do IPVA 2025

Confira o calendário completo de pagamento do IPVA 2025 de São Paulo, de acordo com o Governo do Estado: