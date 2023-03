Morre Claudio Galeazzi, gestor de reestruturações de grandes empresas brasileiras

Na noite de ontem, dia 2, aos 82 anos, morreu em São Paulo Claudio Galeazzi, que construiu sua trajetória como gestor de grandes empresas, consultor e oonselheiro. Ele lutava contra um câncer há 18 meses. Há quase 30 anos, em 1995, fundou a Galeazzi & Associados, uma empresa especializada em ajudar companhias em situações de crise. Diversas vezes, o próprio Galeazzi assumiu a cadeira de CEO das companhias nas quais a consultoria atuava, para coordenar grandes reestruturações operacionais. Passou por empresas como Artex, Cecrisa, Pão de Açúcar e BRF. Mas a história da consultoria permeia a de diversas empresas, de indústrias, ao varejo, serviços e mídia. Foi responsável pela reorganização no Grupo Estado e também da agência Talent, do publicitário Julio Ribeiro.

Acostumado a tomar decisões difíceis, que diversas vezes envolviam cortes relevantes no quadro de funcionários, Galeazzi ficou conhecido como “mãos de tesoura”. Característica pessoal, levava com bom humor o apelido e brincou com ele no título de sua biografia “Sem cortes: Lições de liderança e gestão de um dos maiores especialistas do Brasil em salvar empresas”, da editora Penguin, escrito em parceria com Joaquim Castanheira. Nele, conta 13 de suas experiências de gestão.

Começou a construir sua experiência à frente de seu próprio negócio, a companhia Armaq, uma empresa de infraestrutura fundada durante a fase do “milagre econômico” brasileiro, mas que acabou concordatária. Sem formação universitária, Galeazzi costumava se referir a empreitada como “sua universidade”.

Galeazzi deixa esposa, Renata, seus dois filhos Luiz Cláudio (CEO da Galeazzi) e Daniela, os enteados Victor, Ricardo e Gustavo e cinco netas, Camila, Maria Julia, Maria Eduarda, Maria Helena e Maria Antônia.

Veja abaixo a nota de falecimento, emitida pela Galeazzi & Associados:

"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do nosso fundador e idealizador, Claudio Galeazzi.

Claudio lutava contra o câncer nos últimos 18 meses e para nossa tristeza, nos deixou na noite de hoje, 02 de março de 2023, em São Paulo.

Apesar de afastado da liderança e gestão da Galeazzi & Associados nos últimos 15 anos, ele sempre se fez presente, sendo um pilar do nosso compromisso com a ética, com a transparência e com o profissionalismo, valores plantados por ele em nossa cultura.

Homem de personalidade marcante, Cláudio foi um dos maiores gestores do seu tempo, sendo reconhecido pela sua capacidade de recuperar e garantir a longevidade de algumas das maiores empresas deste País, tanto no papel de executivo, como no de consultor e conselheiro. Com a sua fala mansa e tom bem humorado, transmitia a segurança que apenas os grandes líderes possuem e sempre inspirou pelo exemplo, mesmo em situações de grande pressão.

Do alto dos seus 1,84 m de altura, Cláudio transmitia grande jovialidade em todas as suas relações. Algo que ele demonstrava em algumas atitudes da vida pessoal, como começar a surfar aos 70 anos. Também sempre foi reconhecido por ser dono de grande gentileza com os que o cercavam, adepto da vida saudável e dos esportes, e cativou a todos que tiveram o privilégio da sua convivência.

Determinado, demonstrou que um grande líder não se destaca apenas pela seriedade e pela obstinação, mas acima de tudo pelo lado humano, sabendo ouvir e encarar os problemas do presente e se preocupando em ajudar as pessoas nas situações difíceis.

Além dos grandes feitos profissionais, acreditava que todos deveriam assumir o seu papel como agentes nas mudanças sociais que o País precisa, tendo sido também conselheiro do MAM - Museu de Arte Moderna.

Cláudio deixa a esposa, Renata, seus dois filhos, Luiz Cláudio (CEO da Galeazzi) e Daniela, os enteados , Victor, Ricardo e Gustavo e cinco netas, Camila, MariaJulia, Maria Eduarda, Maria Helena e Maria Antônia, a quem manifestamos nosso carinho e solidariedade nesse momento.

Um abraço a todos."