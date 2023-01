Avenida Pelé: trecho que circunda Maracanã ganhará novo nome

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou hoje, 3, pelas redes sociais que a Avenida Radial Oeste, que circunda o estádio do Maracanã, vai passar a se chamar Avenida Pelé.

O decreto com a mudança será publicado amanhã, 4, no Diário Oficial, informou Paes.

Entretanto, existe a possibilidade de que o nome seja Avenida Rei Pelé. Para definir o nome em definitivo, ele criou uma votação popular nas redes sociais.

O rei Pelé tem uma forte ligação com o Maracanã. Além do milésimo gol, marcado em 1969 contra o Vasco da Gama, foi no estádio que o Santos, time de Pelé, disputou as duas finais do Mundial Interclubes, em 1962 e 1963.

Oficialmente, a via se chama Avenida Presidente Castelo Branco, mas é popularmente chamada de Radial Oeste.

Ontem, 2, no velório em Santos, o presidente da Fifa, Giani Infantino, sugeriu que todas as federações de futebol filiadas no mundo tenham, pelo menos, um estádio com o nome de Pelé.

Quer receber os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo direto no seu e-mail toda manhã? Clique aqui e cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.