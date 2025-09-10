Aumento da demanda pelo VLT do Rio: fim do home office, mudanças no centro e terminal explicam

Um relatório da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos), que mapeou sistemas em 11 estados e o Distrito Federal, mostra que os modais sobre trilhos do Rio registraram aumento no número de passageiros transportados no primeiro semestre deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado.

No caso fluminense, além do metrô e do trem, o VLT faz parte dessa conta: e é justamente o caçula desses sistemas, que atende o Centro e a Zona Portuária, uma das explicações para essa alta.

Aumento no fluxo de passageiros e a demanda pelo VLT

Cláudio Guimarães, conselheiro da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-RJ), destaca que a prática do trabalho híbrido contribuiu para o aumento do tráfego no Centro do Rio, especialmente nos dias de pico: terça, quarta e quinta-feira. O chefe de manutenção Sidnei Viana, de 69 anos, observa que, durante o rush, o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) não está conseguindo dar conta da demanda. No entanto, ele também elogia o modal, ressaltando que, comparado ao ônibus, o VLT representa uma grande melhoria na mobilidade.

— "Um trajeto da Central até a Sete de Setembro, que antes levava 30 minutos, agora dura apenas 5", diz Viana.

Medidas para atender à demanda crescente

Silvia Bressan, diretora do VLT Carioca, comenta que a equipe técnica monitora semanalmente a demanda e ajusta a operação conforme necessário. Ela detalha algumas ações já implementadas para aumentar a eficiência do sistema:

Redução do intervalo entre os trens nos trechos compartilhados, como na Avenida Rio Branco, de 4 para 3,5 minutos.

Ajuste na linha 1, que agora opera com intervalos médios de 7 minutos, contra 8 minutos anteriormente.

VLT como opção para turistas e evento

Além dos passageiros locais, o VLT tem se mostrado uma excelente opção para os turistas que chegam ao Rio de Janeiro. Acesso rápido e fácil ao sistema a partir da Rodoviária Novo Rio e do Aeroporto Santos Dumont é um dos atrativos.

Durante o Carnaval, especialmente, o sistema foi amplamente utilizado, impulsionado pela alta demanda causada pelos megablocos e desfiles na Sapucaí.

A revitalização da região portuária também tem contribuído para o aumento de passageiros no VLT. Além de museus e eventos ao redor da Praça Mauá, a chegada de moradores a novos empreendimentos no Porto Maravilha tem gerado um aumento no uso do transporte. Sandra Lima, uma das residentes da área, destaca a praticidade do VLT como uma das razões para sua escolha no deslocamento diário.

— "Apesar de termos carro, meu marido usa o VLT até o Centro, porque é mais prático. Eu também utilizo para me locomover por toda a cidade", diz Sandra.

Leonardo Mesquita, vice-presidente da Cury, construtora responsável por diversos empreendimentos na área, compartilha que aproximadamente 2.500 pessoas já residem nos novos condomínios da região, com previsão de entrega de mais 10.400 unidades nos próximos três anos. Ele observa que o VLT tem se tornado um atrativo crucial para a área, principalmente porque muitos dos novos moradores não têm vaga de garagem.

— "Em 70% dessas unidades, não há vaga de garagem. O VLT é um grande diferencial", afirma Mesquita.

Estações de maior demanda e bilhetagem unificada

Entre as estações que mais registraram aumento de demanda no primeiro semestre estão o Terminal Gentileza (110%), Cristiano Ottoni (12%), Colombo (18%) e São Bento (34%). O VLT também se beneficia da integração do Bilhete Único Carioca, permitindo que os passageiros usem o transporte com tarifa única de R$ 4,70.

A ANPTrilhos, entidade que monitora o transporte sobre trilhos no Rio, destaca a expansão do metrô como uma prioridade para o futuro do sistema de transportes.

A Secretaria estadual de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram) está trabalhando em projetos para aumentar a integração entre o metrô e o VLT, incluindo a conclusão da estação Gávea e a criação de novas linhas. Além disso, a Setram também está em negociação para a implementação de um sistema de bilhetagem unificada para os modais estaduais e municipais, promovendo maior comodidade aos usuários.