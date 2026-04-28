AtlasIntel: Lula lidera no 1º turno e mantém vantagem sobre Flávio Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na frente em todos os cenários de primeiro turno da disputa pelo Palácio do Planalto, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira, 28.

No primeiro cenário, Lula tem 46,6% das intenções de voto, contra 39,7% de Flávio Bolsonaro (PL).

A diferença entre os dois principais nomes é de 6,9 pontos percentuais. Na comparação com o levantamento anterior, os dois tiveram variações dentro da margem de erro, que é de um ponto percentual.

Na sequência, surgem Renan Santos, com 5,3%, Ronaldo Caiado, com 3,3%, e Romeu Zema, com 3,1%. Os demais candidatos têm desempenho residual, todos abaixo de 2%.

No segundo cenário testado, Lula registra 44,2%, enquanto Flávio Bolsonaro marca 39,3%. A principal mudança na simulação é a inclusão de novos nomes, como Ciro Gomes (PSDB) e candidatos de menor expressão, que concentram percentuais baixos e fragmentam a disputa.

O ex-governador e ministro tucano aparece com 1,3%, enquanto Samara Martins soma 2,0%. Outros candidatos, como Cabo Daciolo, Edmilson Costa, Hertz Dias e Rui Costa Pimenta, não pontuam ou ficam próximos de zero. Renan Santos mantém patamar semelhante ao do primeiro cenário, com 5,1%, e Romeu Zema oscila para 3,5%.

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Sem Lula, vantagem governista cai

No terceiro cenário, sem Lula na disputa, o ex-ministro Fernando Haddad (PT) assume candidatura do campo governista e aparece com 40,5%, em empate técnico com Flávio Bolsonaro, que tem 39,2%. Renan Santos soma 5,8%, seguido por Romeu Zema, com 3,8%, e Ronaldo Caiado, com 3,6%.

A pesquisa AtlasIntel foi realizada com 5.008 respondentes da população adulta brasileira, entre os dias 22 e 27 de abril de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório, método conhecido como Atlas RDR.

A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07992/2026.