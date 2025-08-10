Brasil

Até quando vai a onda de frio? Veja previsão para SP e demais regiões do Brasil

As mínimas devem ser muito baixas no Sul e Sudeste, com possibilidade de geada ao amanhecer desta segunda-feira. Mínima em São Paulo será de 9 ºC

Pedestrians face cold and drizzle in downtown São Paulo, Brazil, on august 29, 2022. (Photo by Cris Faga/NurPhoto via Getty Images) (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 16h11.

A quinta onda de frio do ano deve continuar no início desta semana, segundo dados do Climatempo e do Tempo na Cidade. Ao menos nove estados registram temperaturas 5 °C ou mais abaixo da média desde quinta-feira, 7.

A previsão indica que o sistema de alta pressão associado à massa de ar polar continuará mantendo as temperaturas baixas na maior parte do centro-sul do país.

As mínimas devem ser muito baixas no Sul e Sudeste, com possibilidade de geada ao amanhecer desta segunda-feira. No Norte, o ar frio deve provocar amanhecer gelado entre o Acre e o sul de Rondônia.

O frio deve persistir até quarta-feira, 13, quando as temperaturas começam a subir em grande parte do país.

Previsão no Sul

No Sul, as temperaturas podem ficar abaixo de zero nas serras gaúcha e catarinense e abaixo de 4 °C no centro-sul e sudoeste do PR, provocando geada nas primeiras horas do dia.

Não há previsão de chuva em nenhuma área e no extremo norte do PR a umidade relativa do ar fica abaixo de 30%.

Previsão em Porto Alegre

  • segunda-feira: máxima de 15 °C e mínima de 8 °C
  • terça-feira: máxima de 18 °C e mínima de 7 °C
  • quarta-feira: máxima de 21 °C e mínima de 10 °C

Previsão em Florianópolis: 

  • segunda-feira: máxima de 17 °C e mínima de 10 °C
  • terça-feira: máxima de 20 °C e mínima de 10 °C
  • quarta-feira: máxima de 23 °C e mínima de 11 °C

Previsão em Curitiba:

  • segunda-feira: máxima de 13 °C e mínima de 5 °C
  • terça-feira: máxima de 17 °C e mínima de 5 °C
  • quarta-feira: máxima de 22 °C e mínima de 5 °C

Frio intenso em SP segue nesta segunda-feira

Segundo o Climatempo, a circulação de ventos do mar para a costa, ainda estimula mais nebulosidade e umidade no litoral de SP e do RJ e entre o ES e o nordeste de Minas – com possibilidade ainda de uma segunda com períodos de chuva fraca e moderada.

A previsão é de possibilidade de geada no Vale do Paraíba, na Mantiqueira e no extremo sul de Minas. Cidades do interior de São Paulo podem ter temperaturas em torno ou abaixo de 4 °C.

O interior do Sudeste continua mais seco e a umidade entre em alerta entre o Triângulo de Minas e o extremo norte paulista. Cidade do Rio, começa a semana com chuviscos entre a madrugada e o amanhecer. Em São Paulo, dia muito gelado, porém sem chuva e com o sol aparecendo entre nuvens.

Previsão em SP:

  • segunda-feira: máxima de 14 °C e mínima de 10 °C
  • terça-feira: máxima de 18 °C e mínima de 9 °C
  • quarta-feira: máxima de 24 °C e mínima de 10 °C

Previsão no Rio:

  • segunda-feira: máxima de 19 °C e mínima de 18 °C
  • terça-feira: máxima de 20 °C e mínima de 17 °C
  • quarta-feira: máxima de 23 °C e mínima de 17 °C

Previsão no BH:

  • segunda-feira: máxima de 26 °C e mínima de 14 °C
  • terça-feira: máxima de 21 °C e mínima de 12 °C
  • quarta-feira: máxima de 26 °C e mínima de 15 °C

Previsão no Vitória:

  • segunda-feira: máxima de 13 °C e mínima de 5 °C
  • terça-feira: máxima de 17 °C e mínima de 5 °C
  • quarta-feira: máxima de 22 °C e mínima de 5 °C

Centro-Oeste

No Centro-Oeste, o tempo segue firme em todos os estados, com avanço do ar seco e umidade ao nível de alerta no extremo sul de Mato Grosso, sul de Goiás e nordeste de Mato Grosso do Sul.

A manhã começa com sensação de frio em Cuiabá, Campo Grande e no extremo sul e sudoeste sul-mato-grossense, com possibilidade de geada fraca e isolada em Ponta Porã, Iguatemi e Rio Brilhante. A

o longo do dia, o sol forte eleva as máximas, sobretudo no interior, aumentando a sensação de calor no norte de Goiás e de Mato Grosso. Em Mato Grosso do Sul, a segunda-feira à tarde ainda terá temperaturas mais amenas.

Previsão em Cuiabá:

  • segunda-feira: máxima de 25 °C e mínima de 15 °C
  • terça-feira: máxima de 27 °C e mínima de 15 °C
  • quarta-feira: máxima de 32 °C e mínima de 14 °C

Previsão em Campo Grande:

  • segunda-feira: máxima de 21 °C e mínima de 8 °C
  • terça-feira: máxima de 23 °C e mínima de 10 °C
  • quarta-feira: máxima de 28 °C e mínima de 11 °C

Previsão em Brasília:

  • segunda-feira: máxima de 24 °C e mínima de 13 °C
  • terça-feira: máxima de 26 °C e mínima de 12 °C
  • quarta-feira: máxima de 28 °C e mínima de 13 °C

Previsão em Goiânia:

  • segunda-feira: máxima de 24 °C e mínima de 12 °C
  • terça-feira: máxima de 27 °C e mínima de 9 °C
  • quarta-feira: máxima de 31 °C e mínima de 11 °C
