Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Até quando rodízio em SP fica suspenso?

Medida vale para veículos leves e acompanha a redução do tráfego no fim de ano

São Paulo: rodízio fica suspenso a partir de hoje (LEVI BIANCO - BRAZIL PHOTO PRESS/Getty Images)

São Paulo: rodízio fica suspenso a partir de hoje (LEVI BIANCO - BRAZIL PHOTO PRESS/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 06h44.

A cidade de São Paulo ficará sem rodízio municipal de veículos até o dia 12 de janeiro. A suspensão começou nesta segunda-feira, 22, e vale exclusivamente para veículos de passeio.

Segundo a prefeitura, a medida acompanha a queda no fluxo de trânsito típica do período entre o Natal e o início do ano.

O que continua valendo

Durante a suspensão, permanecem em vigor:

  • O rodízio para caminhões, baseado nas regras da Zona de Máxima Restrição à Circulação (ZMRC);

  • As restrições da Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF);

  • Demais normas de circulação e uso de faixas exclusivas.

As faixas reversíveis, acionadas em horários de pico, também foram desativadas temporariamente.

Retomada em 2025

O rodízio será retomado na segunda-feira, 12 de janeiro, com as mesmas regras: restrição nos dias úteis, das 7h às 10h e das 17h às 20h, de acordo com o final da placa:

  • Segunda: finais 1 e 2

  • Terça: finais 3 e 4

  • Quarta: finais 5 e 6

  • Quinta: finais 7 e 8

  • Sexta: finais 9 e 0

Acompanhe tudo sobre:Trânsito

Mais de Brasil

Rodízio de veículos em SP fica suspenso a partir de hoje

Dino veta proposta para retomar emendas parlamentares suspensas

Mapa do verão: onde deve chover mais do que o normal no Brasil

'Eu trabalhei para a escolha do Flávio', diz Eduardo Bolsonaro

Mais na Exame

Um conteúdo SBT News

Rodízio de veículos em SP fica suspenso a partir de hoje

Ciência

Xingar faz bem? Ciência explica relação de palavrões com a saúde

Negócios

Eles não têm diploma, mas são bilionários — e quatro são brasileiros

Mercados

‘Rali do Papai Noel’: S&P 500 sobe em 77% dos anos desde 1950