Até quando rodízio em SP fica suspenso?

A cidade de São Paulo ficará sem rodízio municipal de veículos até o dia 12 de janeiro. A suspensão começou nesta segunda-feira, 22, e vale exclusivamente para veículos de passeio.

Segundo a prefeitura, a medida acompanha a queda no fluxo de trânsito típica do período entre o Natal e o início do ano.

O que continua valendo

Durante a suspensão, permanecem em vigor:

O rodízio para caminhões , baseado nas regras da Zona de Máxima Restrição à Circulação (ZMRC) ;

As restrições da Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF) ;

Demais normas de circulação e uso de faixas exclusivas.

As faixas reversíveis, acionadas em horários de pico, também foram desativadas temporariamente.

Retomada em 2025

O rodízio será retomado na segunda-feira, 12 de janeiro, com as mesmas regras: restrição nos dias úteis, das 7h às 10h e das 17h às 20h, de acordo com o final da placa: