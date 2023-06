Ataque a tiros em colégio estadual do Paraná deixa um morto

Um ataque a tiros no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, norte do Paraná, deixou dois alunos baleados na manhã desta segunda-feira. A Polícia Militar informou que uma das vítimas morreu. O autor do crime foi detido.

De acordo com a PM, o suspeito seria um ex-aluno de 21 anos. Ele teria ido até a direção da escola para solicitar documentos e fez os disparos. Na ação, ele baleou uma menina, que não resistiu aos ferimentos e morreu.