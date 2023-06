Lula lamenta ataque a tiros em escola e afirma que é urgente construir caminho pela paz nas escolas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou o ataque a tiros no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, norte do Paraná, nesta segunda-feira, e afirmou que é "urgente" construir um "caminho para a paz nas escolas".

"Recebo com muita tristeza e indignação a notícia do ataque no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná. Mais uma jovem vida tirada pelo ódio e a violência que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade. É urgente construirmos juntos um caminho para a paz nas escolas. Meus sentimentos e preces para a família e comunidade escolar", escreveu pelas redes sociais.

O ataque deixou uma menina morta e um segundo aluno baleado na cabeça em estado grave. O autor foi detido. De acordo com a PM, o suspeito seria um ex-aluno de 21 anos. Com uma roupa preta, ele teria ido até a direção da escola para solicitar documentos e fez os disparos.

No início do governo, Lula convocou uma reunião no Palácio do Planalto para tratar sobre meios de combater a violência nas escolas. Na ocasião, ele afirmou que a segurança nas escolas "ruiu" por conta da ação de grupos criminosos nas redes sociais e defendeu que escolas não podem ser transformadas em prisões de segurança máxima.