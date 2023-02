Arthur Lira é reeleito presidente da Câmara dos Deputados com recorde de votos

O deputado Arthur Lira foi reeleito presidente da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, para mais dois anos de mandato. O atual comandante da Casa disputou o cargo contra os deputados Chico Alencar (Psol-RJ) e Marcelo Van Hatten (Novo-RS).

O deputado alagoano conseguiu bater o recorde de votação para o cargo desde a redemocratização com 464 votos. Alencar teve 21 e Van Hatten 19. O recorde anterior era de 434, de Ibsen Pinheiro (então PMDB), em 1991, e João Paulo Cunha (PT), em 2003.

Lira contou com o apoio de 20 legendas — entre elas, o PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro. O bloco, que reuniu partido de diferentes posições políticas, tem 496 dos 513 deputados federais. Como a votação é secreta, x deputados não seguiram a indicação das bancadas.

A vitória confortável reafirma a rede robusta de aliados de Lira. O governo Lula terá o desafio de negociar com cada parlamentar para não depender de negociações com o presidente da Câmara. O direcionamento de recursos para as bases eleitorais e a ocupação de cargos na administração pública federal são os dois maiores instrumentos de negociação política para a formação da coalizão.

Quando venceu em 2021, Lira teve 302 votos, em primeiro turno. Na época, ele teve o apoio de um bloco de 11 partidos (PSL, PP, PSD, PL, Republicanos, Podemos, PTB, Patriota, PSC, Pros e Avante).

Quem é Arthur Lira

Arthur César Pereira de Lira, de 53 anos, é advogado, agropecuarista e empresário. Dedicou os últimos 32 anos à política. O seu primeiro cargo público foi como vereador de Maceió em 1992. Ele teve mais um mandato como vereador e outros três como deputado estadual. Seu primeiro mandato na Câmara foi em 2011. Ele está no seu quarto mandato como deputado. Ele já passou pelo PFL, atual DEM, PTB, PSDB, PMN e chegou ao PP em 2009.

Veja os partidos que apoiaram Arthur Lira

PL (99);

PT/PV/PCdoB (80);

União Brasil (59);

PP (47);

MDB (42);

PSD (42);

Republicanos (41);

PSDB/Cidadania (18);

a incorporação Podemos/PSC (18);

PDT (17);

PSB (14);

Avante (7);

a incorporação Solidariedade/Pros, (7);

a fusão Patriota/PTB, que passará a se chamar Mais Brasil (5).

Eleição de cargos da Mesa Diretora

Para os demais cargos, registraram candidatura os seguintes deputados:

- 1ª vice-presidência: Marcos Pereira (Republicanos-SP);

- 2ª vice-presidência: Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Luciano Vieira (PL-RJ), este como candidato avulso;

- 1ª secretaria: Luciano Bivar (União-PE);

- 2ª secretaria: Maria do Rosário (PT-RS);

- 3ª secretaria: Júlio Cesar (PSD-PI);

- 4ª secretaria: Lucio Mosquini (MDB-RO).

Os candidatos à suplência são: André Ferreira (PL-PE), Gilberto Nascimento (PSC-SP), Beto Pereira (PSDB-MS) e Pompeo de Mattos (PDT-RS).

Quem são os deputados federais eleitos?

A Câmara dos Deputados teve renovação de 44,05% nas eleições de 2022, segundo calculado pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap).

Leia também:

Dos 513 deputados que irão compor a casa a partir de 2023, 234 são novos nomes e 287 foram reeleitos. O grupo político comandado por PP e PL tem 235 votos na Câmara. Já a esquerda, apenas 124.

Encerrada a apuração, a Câmara também informou que a bancada feminina na Casa aumentará em 18%, além da chegada de duas novas deputadas trans pela primeira vez na história: Erika Hilton (Psol-SP) e Duda Salabert (PDT-MG).