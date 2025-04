'As redes sociais nos desconectaram daquilo que mais importa', diz fundador do Orkut

Poucos nomes permanecem tão vivos na memória digital dos brasileiros quanto o Orkut. Quem não teve um perfil na rede social no início dos anos 2000? Mas o que nem todo mundo se lembra é que o Orkut não era apenas o nome de um espaço virtual para conexões, mas também de seu criador. Orkut Büyükkökten, engenheiro que batizou a plataforma com seu próprio nome, não comanda mais uma rede com milhões de usuários. Mas, ainda assim, sempre que fala, o mundo escuta — porque algo relevante está prestes a ser dito.

Foi assim durante seu painel no South Summit Brazil 2025 — um evento de inovação realizado entre 9 e 11 de abril no Cais Mauá, em Porto Alegre. Orkut fez uma crítica direta ao papel atual desses espaços de interação digital. “As redes sociais nos desconectaram daquilo que mais importa”, afirmou.

Na visão dele, as redes sociais, que prometeram aproximar as pessoas, acabaram afastando os indivíduos das experiências do contato humano.

E ele trouxe dados que corroboram com essa ideia. Em 1990, apenas 14% dos jovens americanos entre 18 e 30 anos declaravam não ter feito sexo no último ano. Em 2018, esse número dobrou e chegou a 28%. Para Orkut, essa mudança não se explica apenas por questões culturais, mas também pela forma como a interação nas redes sociais passou a substituir o encontro presencial.

"Quando a validação online substitui o toque humano e o tempo de tela substitui o olho no olho, perdemos algo fundamental" Orkut Büyükkökten, engenheiro e fundador da rede social que leva seu nome

Conexão real como alternativa

Para Orkut, os encontros foram transformados em um jogo. Aplicativos e redes sociais passaram a tratar os relacionamentos como transações, mediadas por curtidas e métricas de engajamento. “A própria ideia de conexão foi transformada em algo a ser otimizado. Mas relacionamento não é sobre eficiência. É sobre exposição, silêncios, improviso”, afirmou.

A proposta de Orkut não tem a ver com nostalgia. Ou seja: ele não aposta em reconstruir o passado, mas repensar o futuro. “Não quero voltar ao que existia. Quero algo autêntico, que alimente em vez de esvaziar”, disse.

Para ele, a conexão analógica — o encontro presencial, a conversa sem filtros, a troca imperfeita — continua sendo o caminho mais poderoso para relações significativas. Mas reconhece que o medo da rejeição, alimentado por uma cultura que valoriza ganhos rápidos e evita perdas, é um obstáculo.

“Talvez a gente superestime o risco de ser rejeitado e subestime o que pode nascer de uma nova conexão”, afirmou.

O futuro das redes sociais

Ao relembrar os anos do Orkut.com, o engenheiro contou que aprendeu com os próprios usuários. Citou histórias de pessoas que se conheceram na plataforma, reencontraram amigos, formaram famílias e criaram projetos juntos. “O mais marcante foi ver como era possível fazer novos amigos. Aquilo era sobre comunidades baseadas em valores compartilhados”, disse.

Ele defendeu que o próximo passo das redes sociais precisa recuperar esse espírito: um ambiente em que o digital não substitua o humano, mas o amplifique. “Se escolhermos a conexão real no lugar da distração, talvez possamos criar algo novo. Com cuidado, compaixão e humanidade.”