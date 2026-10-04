Apuração para governador em Sergipe: veja resultado em tempo real

Os eleitores de Sergipe vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem cerca de 1,7 milhão de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

A disputa pelo governo de Sergipe reúne cinco candidatos.

Quem está ganhando em Sergipe?

A apuração em Sergipe será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a governador em Sergipe

Confira a lista completa de candidatos a governador em Sergipe:

Taty Cristina de Jesus (DC) — 27

Ricardo Marques (PL) — 22

Fábio (PSD) — 55

Emanuel Cacho (PSDB) — 45

Valmir de Francisquinho (Republicanos) — 10