Apuração de senador em Sergipe: veja quem está na frente

Os eleitores de São Paulo vão às urnas neste domingo, 4, para escolher os próximos senadores da República.

O estado tem 1,7 milhão de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE. O desempenho dos candidatos em Sergipe será acompanhado durante a totalização dos votos.

Quem está ganhando em Sergipe?

A apuração no será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a senador em Sergipe

André Moura (União Brasil) — 444

Coronel Rocha (PL) — 221

Delegado Alessandro (MDB) — 155

Delegado André David (Republicanos) — 101

Eduardo Amorim (Republicanos) — 100

Edvaldo (PDT) — 123

Iran Barbosa (Psol) — 500

Renatinha (DC) — 270

Rodrigo Valadares (PL) — 222

Rogério Carvalho (PT) — 131