Apuração governador no Rio de Janeiro: veja resultado em tempo real

Os eleitores do Rio de Janeiro vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem mais de 12,8 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

A disputa pelo governo do Rio de Janeiro reúne oito candidatos.

Quem está ganhando no Rio de Janeiro?

A apuração no Rio de Janeiro será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a governador no Rio de Janeiro

Coronel Busnello (MISSÃO) — 14

André Marinho (NOVO) — 30

Luan Monteiro (PCO) — 29

Douglas Ruas (PL) — 22

Eduardo Paes (PSD) — 55

William Siri (PSOL) — 50

Cyro Garcia (PSTU) — 16

Juliete (UP) — 80