Apuração de senador no Rio de Janeiro: veja quem está na frente

Os eleitores do Rio de Janeiro vão às urnas neste domingo, 4, para escolher os próximos senadores da República. O estado tem 12,8 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

O desempenho dos candidatos no Rio de Janeiro será acompanhado durante a totalização dos votos.

Quem está ganhando no Rio de Janeiro?

A apuração no será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a senador no Rio de Janeiro

Benedita da Silva (PT) – 131

Carlos Jordy (PL) – 221

Carlos Portinho (PL) – 222

Helio Secco (Missão) – 144

Luciano Mattos (PRTB) – 280

Luiz Eugênio (PCO) – 290

Marcelo Crivella (Republicanos) – 100

Marcos Dias (Podemos) – 200

Michelly Xavier (UP) – 800

Monica Benicio (PSOL) – 500

Ó Clemente (Democrata) – 355

Paula Falcão (PSTU) – 160

Pedro Paulo (PSD) – 555

Comandante Ribeiro Afonso (Democrata) – 350

Vinícius Benevides (UP) – 808

Waguinho (Republicanos) – 101