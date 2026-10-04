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Apuração de senador em Roraima: veja quem está na frente

Estado tem mais 400 mil eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 01h08.

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Os eleitores de Roraima vão às urnas neste domingo, 4, para escolher os próximos senadores da República. O estado tem mais 400 mil eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

O desempenho dos candidatos em Roraima será acompanhado durante a totalização dos votos.

Quem está ganhando em Roraima?

A apuração no será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

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Quem são os candidatos ao Senado em Roraima

O pleito no estado de Roraima em 2026 teve 12 nomes disputando o cargo de senador da República

  • Bartô Macuxi (PSOL) – 500
  • Chico Rodrigues (PSB) – 400
  • Helena da Asatur (PSB) – 500
  • Helio Fernando Barbosa Lopes (PL) – 222
  • Hilton Xavier (Avante) – 700
  • Hiperion de Oliveira (PV) – 433
  • Márcio Junqueira (PSDB) – 456
  • Mario Rocha (PSOL) – 505
  • Nicoletti (PL) – 227
  • Pastor Isamar (União) – 444
  • Rogério Miranda (DC) – 277
  • Teresa Surita (MDB) – 155

Perguntas frequentes

Quais cargos estão em disputa em 2026? ＋

Os eleitores escolherão presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, dois senadores e respectivos suplentes, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

Quantos eleitores podem votar nas eleições 2026? ＋

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 158.765.543 eleitoras e eleitores estão aptos a votar nas eleições gerais de 2026.

Quando será o primeiro turno das eleições 2026? ＋

O primeiro turno das eleições será realizado neste domingo, 4 de outubro de 2026.

Que horas começa e termina a votação? ＋

A votação ocorre das 8h às 17h, de acordo com o horário de Brasília. Eleitores que estiverem na fila no momento do encerramento ainda poderão votar.

O que é preciso levar para votar? ＋

O eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. O título de eleitor impresso não é obrigatório.

Qual é a ordem de votação nas eleições 2026? ＋

A ordem na urna eletrônica será: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.

Onde acompanhar o resultado das eleições 2026? ＋

A EXAME terá uma página dedicada à apuração, com acompanhamento dos resultados para presidente, governos estaduais e Senado, além de cobertura jornalística e transmissão ao vivo.

Acompanhe tudo sobre:RondôniaEleições 2026

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