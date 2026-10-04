Apuração de senador em Roraima: veja quem está na frente

Os eleitores de Roraima vão às urnas neste domingo, 4, para escolher os próximos senadores da República. O estado tem mais 400 mil eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

O desempenho dos candidatos em Roraima será acompanhado durante a totalização dos votos.

Quem está ganhando em Roraima?

A apuração no será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos ao Senado em Roraima

O pleito no estado de Roraima em 2026 teve 12 nomes disputando o cargo de senador da República

Bartô Macuxi (PSOL) – 500

Chico Rodrigues (PSB) – 400

Helena da Asatur (PSB) – 500

Helio Fernando Barbosa Lopes (PL) – 222

Hilton Xavier (Avante) – 700

Hiperion de Oliveira (PV) – 433

Márcio Junqueira (PSDB) – 456

Mario Rocha (PSOL) – 505

Nicoletti (PL) – 227

Pastor Isamar (União) – 444

Rogério Miranda (DC) – 277

Teresa Surita (MDB) – 155