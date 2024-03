Aprovação de Lula cai de 52% para 47%, aponta pesquisa AtlasIntel

Pela primeira vez desde o início do seu terceiro mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem menos de 50% de aprovação. Segundo a pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 7, a avaliação positiva caiu de 52% para 47%, e a desaprovação subiu de 43% para 46%.

Essa é a segunda pesquisa de opinião que mostra uma piora na avaliação do governo. Na quarta-feira, 6, a pesquisa Genial/Quaest mostrou uma queda da aprovação do presidente Lula.

Entre os grupos avaliados, o pior cenário é entre os evangélicos, onde 62,8% desaprovam o trabalho do presidente. No recorte por religião, esse grupo é o único que a maioria não avalia de forma positiva Lula.

Ao observar o recorde por renda, 55,6% dos eleitores com renda familiar entre R$ 3.000 e R$ 5.000 não estão satisfeitos com o trabalho do petista. Homens e pessoas com mais de 60 anos também mais desaprovam do que aprovam o presidente.

Os melhores resultados de Lula são entre a população da região Nordeste, com 56,3% da aprovação, entre as pessoas com ensino superior completo, 52,1%, e os mais pobres, com renda de até R$ 2.000, onde o presidente é aprovado por 53,6% da população.

A pesquisa aponta que o Brasil segue polarizado, com Lula sem conseguir conquistar uma parcela relevante dos eleitores que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022. O levantamento mostra que apenas 2,9% que votaram em Bolsonaro aprovam o trabalho de Lula, enquanto 95,9% desaprovam. Entre os que votaram no petista no segundo turno, 86,9% aprovam e 6% desaprovam.

Por que a avaliação do governo Lula caiu?

O levantamento mostrou ainda que 40,6% avaliam o governo como ruim ou péssimo, 38,1% acham ótimo e bom, 18,2% apontam que é regular e 3,1% não sabem.

Entre as áreas que mais prejudicaram a avaliação do governo está a segurança pública, que teve alta de 14 pontos percentuais na taxa de ruim e péssimo. A alta das avaliações negativas também atingiu áreas como responsabilidade fiscal e controle de gasto, combate à corrupção e direitos humanos.

Nas relações internacionais, área com boa avaliação nas pesquisas anteriores, a taxa de ótimo e bom caiu nove pontos percentuais. O resultado pode ser reflexo da declaração do presidente Lula sobre o conflito Israel e Hamas, quando comparou o desastre humanitário em Gaza ao Holocausto, e abriu uma crise diplomática com Israel.

Apesar dos dados mostrarem uma população mais insatisfeita com o governo Lula, a percepção das pessoas é que todas as áreas da gestão Lula ainda têm um desempenho melhor do que na gestão Bolsonaro, com saldos bastante positivos.

A pesquisa AtlasIntel ouviu 3.154 pessoas entre os dias 2 e 5 de março de 2024, usando a recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.