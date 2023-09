Após silêncio na PF, Bolsonaro e Michelle participam de evento do PL, mas ignoram tema das joias

Dois dias após optarem por ficar em silêncio diante da Polícia Federal (PF), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro discursaram em um evento voltado para mulheres do partido neste sábado, em Brasília, mas ignoraram o tema das jóias e não fizeram menção à investigação em curso.

Bolsonaro foi tratado como a estrela do evento, denominado "Encontro Distrital do PL Mulher", sendo o último a discursar. Em sua breve fala, de cinco minutos, ele disse que, pela primeira vez, “temos movimento no Brasil para de fato inserir a mulher na política brasileira e assim fazer com que ela realmente dê um norte verdadeiro para este grande país”.

"Vocês têm um sentimento muito mais aguçado que o nosso. Nós homens por vezes somos muito imediatistas. Vocês são mais perseverantes e pensam bem mais a longo prazo. Nós precisamos de vocês, nós precisamos desse carinho, dessa concentração, dessa vontade de mudar o nosso Brasil", disse.

Bolsonaro defende sua gestão

O ex-presidente aproveitou o evento para defender o legado dos seus quatro anos de governo e falou das qualidades que ele enxerga no povo brasileiro.

"Somos um país abençoado. Ninguém tem o que nós temos. E em especial um povo bastante acolhedor. Um povo pacífico e ordeiro, e o futuro da nossa pátria passa por decisões políticas. Acredito que, ao longo dos últimos quatro anos, juntos nós, mas que sementes, plantamos ideias e ideais para o nosso país. Se o mundo está preocupado conosco, é porque nós temos coisas boas no nosso país", afirmou.

Ao final de seu discurso, Bolsonaro voltou a afirmar que as eleições do ano passado são uma “página virada”. "Dei tudo de mim nesses quatro anos. Consideramos o ano passado uma página virada. E vamos em frente, porque o nosso Brasil, mais que pressa, ele tem a necessidade de mudar", finalizou.

Na semana passada, em outro evento do PL Mulher, Michelle ironizou as suspeitas de desvio de joias e afirmou que iria lançar o "Mijoias", para fazer "uma limonada docinha desse limão".

Entretanto, as ironias da ex-primeira-dama sobre a investigação são descritas como "erro" e "falta de noção" por aliados políticos, segundo a colunista Bela Megale. A avaliação do PL e de parte dos advogados é que Michelle deveria se distanciar da crise das joias e evitar o tema.

Na quinta-feira, durante depoimento à PF, Bolsonaro e Michelle optaram por ficar em silêncio. Em ofício enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), os advogados do casal afirmaram que eles só "prestarão depoimento" ou "fornecerão declarações adicionais" quando o caso do suposto desvio das joias sair do STF e for remetido à primeira instância.