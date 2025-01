Após prever reforma ministerial até dia 21, Rui Costa diz que Lula ainda começará conversas

Após prever que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomaria uma decisão sobre mudanças no primeiro escalão até o dia 21 de janeiro, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, declarou que o presidente ainda não iniciou conversas sobre a reforma ministerial.

Em entrevista concedida nesta quarta-feira ao programa “Bom Dia, Ministro”, Costa destacou que até o momento não há nenhum nome cotado “para entrar ou para sair” da equipe do governo.

"A reflexão do presidente é consigo mesmo, e ele não tem feito reuniões para discutir essa questão comigo ou com outra pessoa. Ele, se decidir fazer, vai chamar as pessoas para conversar", afirmou o ministro, reforçando: "Qualquer coisa que a gente antecipe agora seria especulação".

Conversa com dirigentes partidários ainda não começou

Como reportado por O GLOBO, Lula ainda não buscou os líderes partidários diretamente, mas autorizou o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) a iniciar o diálogo. Na última terça-feira, Padilha almoçou com o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), provável novo presidente da Câmara.

Embora as trocas ministeriais sejam analisadas visando à governabilidade no Congresso e às eleições de 2026, Costa enfatizou que a prioridade será a melhoria na administração pública, minimizando os interesses partidários.

"Se o presidente resolver fazer (a reforma), o foco será em melhorias para o governo. Não serão o foco a questão política e partidária e uma eventual disputa em 2026".

Previsões anteriores indicavam mudanças até dia 21

Em entrevista à GloboNews no dia 9 de janeiro, Rui Costa havia mencionado que Lula pretendia realizar alterações no governo ainda este mês.

"Nós teremos uma reunião de ministérios no dia 21. E, eventualmente, alterações, se o presidente assim decidir, devem ser feitas antes dessa reunião ministerial", declarou o ministro na época.

A reunião mencionada ocorreu na segunda-feira, 20. Antes disso, houve uma mudança importante na Secretaria de Comunicação Social (Secom), com o objetivo de melhorar a comunicação do governo. O novo ministro, Sidônio Palmeira, foi empossado na última semana, substituindo o petista Paulo Pimenta.

Além da Secom, outras substituições são esperadas para fortalecer o apoio do governo no Congresso e consolidar uma aliança com vistas à reeleição de Lula em 2026.