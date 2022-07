Após críticas, Bolsonaro afirma que Petrobras deve, sim, ter lucro

Depois de críticas sistemáticos ao lucro obtido pela Petrobras com a política de preços internacionais, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 7, que a estatal deve, sim, ter lucro.

"A gente quer que a Petrobras tenha lucro, não prejuízo como nos governos Lula e Dilma", declarou o presidente em transmissão ao vivo nas redes sociais. De olho nas eleições deste ano, Bolsonaro tem jogado a culpa da alta dos combustíveis na corrupção na Petrobras durante as gestões petistas.

De acordo com o chefe do Executivo, o Procon e a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) já "estão nas ruas" para "fazer comparações" sobre o preço dos combustíveis. Hoje, Bolsonaro editou decreto que obriga postos a exibirem os preços dos combustíveis antes e depois da criação do teto de 17% do ICMS cobrado sobre os combustíveis.

5G

Bolsonaro aproveitou a live para reiterar que todas as capitais do País terão tecnologia 5G disponível até o final do ano, como prometeu o ministro das Comunicações, Fábio Faria. "O 5G vai ter influência enorme na produção industrial e na medicina", declarou o presidente na transmissão ao vivo. O serviço começou a funcionar ontem em Brasília.

