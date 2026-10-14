Após a Quaest, quando sai a próxima pesquisa para presidente?

A pesquisa do instituto Quaest, divulgada nesta quarta-feira, 14, mostra um empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Quem quer acompanhar a próxima pesquisa do segundo turno não precisa esperar muito: o Datafolha publica nova rodada já na quinta-feira, 15.

Ao menos seis pesquisas nacionais estão previstas entre 13 e 17 de outubro, segundo o TSE, como mostra a agenda publicada pela Exame.

Quando sai a próxima pesquisa Datafolha?

O Datafolha divulga nova pesquisa para presidente na quinta-feira, 15 de outubro. O horário exato deve ser confirmado pelo instituto e pela Folha de S.Paulo, que contratou o levantamento.

O estudo está registrado no TSE sob o número BR-00466/2026. Foram ouvidos 2.520 eleitores de 16 anos ou mais, em entrevistas presenciais feitas de 13 a 15 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Na rodada anterior, divulgada em 8 de outubro, Flávio Bolsonaro tinha 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula. Nos votos totais, que incluem brancos, nulos e indecisos, o placar era de 49% a 45%.

Quais pesquisas saem até sábado, 17?

A agenda de divulgação tem estes levantamentos:

Quarta-feira (14): Quaest, a partir das 18h. Registro BR-08729/2026, com 2.154 entrevistas presenciais feitas de 10 a 13 de outubro e margem de 2 pontos percentuais;

Quaest, a partir das 18h. Registro BR-08729/2026, com 2.154 entrevistas presenciais feitas de 10 a 13 de outubro e margem de 2 pontos percentuais; Quinta-feira (15): Datafolha (BR-00466/2026), Indexa/Brodcast e Palver (BR-08028/2026), com 5 mil entrevistas online feitas de 10 a 14 de outubro;

Datafolha (BR-00466/2026), Indexa/Brodcast e Palver (BR-08028/2026), com 5 mil entrevistas online feitas de 10 a 14 de outubro; Sexta-feira (16): nova rodada da pesquisa CNT/MDA.

nova rodada da pesquisa CNT/MDA. Sábado (17): Ipespe, cuja pesquisa anterior apontava Flávio com 52,7% e Lula com 47,3%, e Veritá, que cravou o primeiro turno das eleições

A lista pode crescer, porque novos registros podem ser feitos no TSE nos próximos dias.

O que mostram as pesquisas já divulgadas?

As primeiras pesquisas do segundo turno colocaram Flávio numericamente à frente, com exceção da Vox Brasil.

Nos votos válidos, o Datafolha (8 de outubro) apontou 52% a 48% para Flávio. A AtlasIntel, divulgada em 9 de outubro, registrou 52,8% a 47,2%.

Em 13 de outubro, a PoderData/Aya mostrou 51% para Flávio e 49% para Lula. A BTG/Nexus apontou 52% a 48%.

A Vox Brasil, divulgada em 9 de outubro, trouxe Lula numericamente à frente, com 44,2% contra 42,7% de Flávio, o que configura empate técnico. Esse levantamento não calculou votos válidos.

O levantamento do instituto Gerp, que se aproximou do resultado do primeiro turno, mostrou Flávio Bolsonaro com 55% contra 45% de Lula.

Como cada instituto usa um método diferente (entrevista presencial, telefone ou internet), a comparação mais segura é entre rodadas do mesmo instituto.

Como funciona o registro das pesquisas?

Pela Lei das Eleições, toda pesquisa eleitoral precisa ser registrada na Justiça Eleitoral até cinco dias antes da divulgação (art. 33).

Divulgar pesquisa sem registro prévio rende multa de 50 mil a 100 mil UFIR. Já a divulgação de pesquisa fraudulenta é crime, com pena de detenção de seis meses a um ano e multa.

O calendário eleitoral do TSE fixa 19 de outubro como último dia para registrar, no sistema PesqEle, as pesquisas que serão divulgadas no dia da eleição.

Para conferir se um levantamento é oficial, basta digitar o número de registro no sistema de consulta do TSE.

Quando é o segundo turno?

O segundo turno da eleição presidencial será no domingo, 25 de outubro de 2026. A Lei das Eleições determina que a nova votação ocorra no último domingo de outubro (art. 2º, § 1º), entre os dois candidatos mais votados.

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro teve 47,03% dos votos válidos, e Lula, 45,16%.

Quem não votou em 4 de outubro também pode votar no segundo turno: veja a regra do TSE. Para acompanhar a média dos levantamentos, acesse o Agregador Inteligov/EXAME.