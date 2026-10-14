Pesquisa Quaest: maioria dos eleitores aprova o fim da escala 6x1

RESUMO ＋ Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14, mostra que a proibição das bets (64%), o fim da escala 6x1 (61%) e a redução da maioridade penal para 16 anos (61%) estão entre as propostas com maior aprovação de entrevistados que já conheciam as medidas. O levantamento avaliou 12 propostas associadas a Lula e Flávio Bolsonaro, incluindo mudanças nas regras trabalhistas, na segurança pública e no STF. Foram entrevistadas 2.154 pessoas entre 10 e 13 de outubro, com margem de erro de dois pontos percentuais.

O fim da escala 6x1 está entre as propostas mais aprovadas pelos eleitores brasileiros e deve ser votado nesta quarta-feira, 14, no Senado Federal.

Segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta, 61% dos entrevistados já conheciam e aprovavam a mudança na jornada de trabalho. A proibição das bets aparece à frente, com 64% de aprovação entre quem já conhecia a medida.

A redução da maioridade penal para 16 anos, defendida pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), também teve 61% de aprovação entre os entrevistados que já conheciam a proposta.

O levantamento avaliou medidas associadas aos dois candidatos que disputam o segundo turno das eleições de 2026, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro.

Os temas vão das relações de trabalho à segurança pública, passando por impostos, salário mínimo e mudanças no funcionamento do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os entrevistados foram questionados se conheciam cada proposta e qual era sua avaliação.

As respostas foram divididas entre quem já conhecia e aprovava a medida, quem já conhecia e desaprovava, quem não conhecia mas considerava a ideia positiva, quem não conhecia e avaliava negativamente e quem não soube responder.

Proibir bets, apostas e cassinos on-line

A proibição das apostas esportivas e dos cassinos virtuais foi a proposta com maior percentual de aprovação entre as medidas avaliadas. Segundo a Quaest, 64% dos entrevistados já conheciam e aprovavam a ideia.

Outros 17% conheciam a proposta, mas a desaprovavam. Entre os que não conheciam a medida, 8% disseram que parecia uma boa ideia, enquanto 4% avaliaram negativamente. Outros 7% não souberam responder ou não responderam.

A proposta prevê a proibição das apostas de quota fixa, conhecidas como bets, além de jogos e cassinos virtuais.

O tema está associado às medidas defendidas pelo governo Lula e ganhou espaço no debate eleitoral por seus possíveis efeitos sobre o endividamento das famílias e a regulação do setor.

Fim da escala 6x1 e jornada de 40 horas semanais

A proposta que prevê o fim da escala 6x1 também aparece entre as mais aprovadas. O levantamento aponta que 61% dos entrevistados já conheciam e aprovavam a mudança.

Outros 20% conheciam a medida, mas a desaprovavam. Entre os que não a conheciam, 7% disseram que parecia uma boa ideia e 5% avaliaram negativamente. Outros 7% não souberam responder ou não responderam.

A proposta em discussão no Senado prevê reduzir a jornada máxima semanal de 44 para 40 horas, com dois dias de descanso remunerado e sem redução salarial. O texto estabelece uma implementação gradual, com redução inicial para 42 horas semanais e posterior adoção do limite de 40 horas.

A votação está prevista para esta quarta-feira. A tramitação pode ser acompanhada na reportagem da Exame sobre o que falta para a aprovação do fim da escala 6x1.

Reduzir a maioridade penal para 16 anos

A redução da maioridade penal para 16 anos, defendida por Flávio Bolsonaro, também teve 61% de aprovação entre os entrevistados que já conheciam a proposta.

Outros 8% conheciam a medida e a desaprovavam. Entre os que não a conheciam, 19% disseram que parecia uma boa ideia e 7% avaliaram negativamente. Outros 5% não souberam responder ou não responderam.

A proposta prevê reduzir a idade a partir da qual uma pessoa pode responder criminalmente como adulta para 16 anos, além de estabelecer uma possibilidade de redução para 14 anos em casos de estupro.

Atualmente, menores de 18 anos estão sujeitos às regras do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que prevê medidas socioeducativas para adolescentes que cometem atos infracionais. A redução da maioridade penal exige mudança constitucional.

Aumento do salário mínimo acima da inflação

A política de reajuste do salário mínimo acima da inflação também aparece entre as propostas com maior aprovação. Segundo a Quaest, 59% dos entrevistados já conheciam e aprovavam a medida.

Outros 4% conheciam a proposta e a desaprovavam. Entre os que não a conheciam, 29% consideraram a ideia positiva e 4% avaliaram negativamente. Outros 4% não souberam responder ou não responderam.

A política de valorização do salário mínimo foi retomada pelo governo Lula e considera a inflação e o crescimento econômico dentro dos limites estabelecidos pelas regras fiscais.

A medida afeta não apenas os trabalhadores que recebem o piso nacional, mas também benefícios previdenciários e assistenciais vinculados ao salário mínimo.

Zerar impostos da cesta básica

A isenção de impostos sobre a cesta básica foi aprovada por 50% dos entrevistados que já conheciam a proposta. Outros 7% conheciam a medida e a desaprovavam.

Entre os que não conheciam a iniciativa, 30% disseram que parecia uma boa ideia e 8% avaliaram negativamente. Outros 5% não souberam responder ou não responderam.

O tema está relacionado à reforma tributária sobre o consumo, que prevê tratamento favorecido para produtos essenciais. A cesta básica nacional terá alíquota zero dos tributos criados pela reforma, conforme as regras de implementação do novo sistema.

A medida busca reduzir a tributação sobre alimentos considerados essenciais. O efeito final sobre os preços, porém, também depende de fatores como custos de produção, distribuição e condições de mercado.

Classificar facções criminosas e milícias como terroristas

A proposta de classificar facções criminosas e milícias como organizações terroristas teve 48% de aprovação entre os entrevistados que já a conheciam.

Outros 22% conheciam a proposta e a desaprovavam. Entre os que não a conheciam, 10% consideraram a ideia positiva e 9% avaliaram negativamente. Outros 11% não souberam responder ou não responderam.

Flávio Bolsonaro defende a medida como parte de uma estratégia de combate ao crime organizado. A proposta envolve mudanças na forma como grupos criminosos são enquadrados pela legislação brasileira.

Atualmente, a Lei Antiterrorismo define o crime com base em atos praticados por razões específicas, como xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, com a finalidade de provocar terror social ou generalizado. Alterar esse enquadramento para incluir facções e milícias exigiria mudanças legais.

A discussão também aparece no debate internacional sobre o combate ao crime organizado.

Abrir impeachment de ministros do STF

A possibilidade de abrir processos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal teve 44% de aprovação entre os entrevistados que já conheciam a proposta.

Outros 10% conheciam a medida e a desaprovavam. Entre os que não a conheciam, 19% disseram que parecia uma boa ideia, enquanto 11% avaliaram negativamente. Outros 16% não souberam responder ou não responderam.

No Brasil, cabe ao Senado Federal processar e julgar ministros do STF por crimes de responsabilidade. A abertura e a condução de um processo dependem das regras legais e regimentais aplicáveis.

O tema ganhou espaço no debate político com a defesa de mudanças na relação entre o Congresso e o Supremo. O avanço da direita no Senado também ampliou as discussões sobre a possibilidade de processos contra ministros da Corte.

Ampliar o faturamento do MEI e permitir até dois funcionários

A proposta de ampliar o limite de faturamento do Microempreendedor Individual (MEI) e permitir a contratação de até dois funcionários teve 38% de aprovação entre os entrevistados que já a conheciam.

Outros 5% conheciam a proposta e a desaprovavam. Entre os que não a conheciam, 35% consideraram a ideia positiva e 8% avaliaram negativamente. Outros 14% não souberam responder ou não responderam.

A iniciativa prevê elevar o limite anual de faturamento do MEI de R$ 81 mil para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028. Também prevê ampliar de um para dois o número de funcionários que podem ser contratados nessa modalidade.

As mudanças dependem de aprovação legislativa. O objetivo é ampliar a capacidade de formalização e crescimento de pequenos negócios. Na reta final da campanha, Lula anunciou medidas voltadas aos microempreendedores, incluindo propostas para renegociação de dívidas e ampliação do limite de faturamento.

Flexibilizar a CLT e permitir pagamento por hora

A proposta de flexibilizar a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com negociação da jornada e pagamento por hora, divide os entrevistados.

Entre os que já conheciam a medida, 35% disseram aprová-la, enquanto 30% a desaprovavam. Outros 14% não conheciam a proposta, mas consideraram a ideia positiva. Já 11% avaliaram negativamente, e 10% não souberam responder ou não responderam.

A iniciativa está associada a uma proposta defendida por Flávio Bolsonaro e apresentada pelo senador Rogério Marinho (PL-RN).

A ideia prevê um regime alternativo ao modelo tradicional da CLT, no qual empregador e trabalhador poderiam negociar condições de trabalho e remuneração com base nas horas trabalhadas.

O tema é diferente da PEC que prevê o fim da escala 6x1. Enquanto a proposta em discussão no Senado reduz a jornada máxima e prevê dois dias de descanso remunerado, o modelo alternativo prioriza a flexibilidade contratual e o pagamento proporcional às horas trabalhadas.

Anistia a Jair Bolsonaro e aos condenados pelo 8 de Janeiro

A proposta de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023 teve 28% de aprovação entre os entrevistados que já a conheciam.

Outros 29% conheciam a medida e a desaprovavam. Entre os que não a conheciam, 10% disseram que parecia uma boa ideia e 18% avaliaram negativamente. Outros 15% não souberam responder ou não responderam.

A anistia é defendida por setores do PL e envolve a possibilidade de extinguir ou reduzir consequências jurídicas para pessoas alcançadas pela medida, conforme os termos que venham a ser aprovados pelo Congresso.

O tema envolve os condenados pelos ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023, além da discussão política sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Acabar com a reeleição e adotar mandato de cinco anos

A proposta de acabar com a possibilidade de reeleição e estabelecer mandatos de cinco anos teve 27% de aprovação entre os entrevistados que já a conheciam.

Outros 24% conheciam a proposta e a desaprovavam. Entre os que não a conheciam, 17% consideraram a ideia positiva e 23% avaliaram negativamente. Outros 9% não souberam responder ou não responderam.

Flávio Bolsonaro defende a mudança como parte de uma proposta de reorganização do sistema político. A medida alteraria as regras constitucionais que permitem a reeleição para cargos do Executivo.

Uma mudança desse tipo depende da aprovação de uma emenda à Constituição pelo Congresso Nacional. O resultado da pesquisa mostra uma avaliação dividida entre os entrevistados que já conheciam a proposta.

Criar mandatos fixos de 10 a 12 anos para ministros do STF

A criação de mandatos fixos de 10 a 12 anos para ministros do Supremo Tribunal Federal foi a proposta com menor aprovação entre as medidas apresentadas no levantamento.

Apenas 15% dos entrevistados que já conheciam a ideia disseram aprová-la. Outros 22% conheciam a proposta e a desaprovavam.

Entre os que não a conheciam, 15% consideraram a ideia positiva, enquanto 32% avaliaram negativamente. Outros 16% não souberam responder ou não responderam.

Atualmente, ministros do STF permanecem no cargo até a aposentadoria compulsória, aos 75 anos, respeitadas as regras constitucionais. A criação de mandatos fixos mudaria o modelo de permanência na Corte e exigiria alteração constitucional.

A discussão faz parte de um conjunto de propostas de reforma do Judiciário que incluem mudanças no processo de indicação, nos critérios para ocupar uma vaga e nas regras de funcionamento do Supremo.

Como foi feita a pesquisa Quaest?

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.154 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de outubro de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-08729/2026. Os resultados medem o conhecimento e a avaliação dos entrevistados sobre as propostas, e não necessariamente a intenção de voto dos participantes.