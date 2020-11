Aplicativo do TSE tem instabilidade em dia de votação

O aplicativo lançado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está passando por instabilidades neste domingo, 15, dia de votação para as eleições municipais no Brasil inteiro. No Twitter, os principais problemas informados pelos usuários são a impossibilidade de baixar o aplicativo e da validação do QR Code.

Além do app, o site do TSE também está enfrentando problemas e, para algumas pessoas, está fora do ar, o que impossibilita a consulta do local de voto.

Segundo aviso do Tribunal no app, o problema é o “excesso de acesso” — algo que já deveria ser previsto no dia das eleições.

O site DownDetector, que monitora quedas em sites e aplicativos, mostra um pico de falhas no e-título nas últimas 24 horas. Em um dos comentários, um usuário afirma que “está há duas horas e meia tentando justificar o voto, porque está fora de seu estado, e o aplicativo e-título não funciona. Só responde que ‘não foi possível executar a operação, tente novamente mais tarde'”.