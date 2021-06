Anvisa autoriza importação excepcional da Sputnik V por mais 7 estados

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nesta terça-feira, 15, a importação excepcional da vacina Sputnik V pelos estados do Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Amapá, Paraíba e Goiás.

Assim como decidido no inicio do mês, a importação aprovada hoje também deverá ser realizada com restrições. Antes, a autorização de importação já havia sido concedida a Bahia, Maranhão, Sergipe, Ceará, Pernambuco e Piauí. Ao todo, 13 dos 27 estados passam a ter permissão de importar a vacina.

Ao todo, mais 592 mil doses poderão ser importadas, distribuídas da seguinte forma:

Rio Grande do Norte - 71.000 doses;

Mato Grosso - 71.000 doses;

Rondônia - 36.000 doses;

Pará - 174.000 doses;

Amapá - 17.000 doses;

Paraíba - 81.000 doses;

Goiás - 142.000 doses.

A vacina será aplicada com base na aprovação dela em agências estrangeiras -- e, consequentemente, sob a avaliação estrangeira de critérios como eficácia, vigilância sanitária, processos de fabricação, entre outros -- mas o imunizante não atende completamente às especificações da agência brasileira desses mesmos critérios de forma completa.

Veja algumas das condições para aplicação no Brasil:

Só deve ser autorizada para uso em adultos saudáveis, estando suspensa para pessoas que integrem os grupos de risco

Não deve ser administrada em menores de 18 anos, mulheres em idade fértil que desejam engravidar nos próximos 12 meses, enfermidades graves ou não controladas e antecedentes de anafilaxia

ser administrada em menores de 18 anos, mulheres em idade fértil que desejam engravidar nos próximos 12 meses, enfermidades graves ou não controladas e antecedentes de anafilaxia Os Estados que apresentaram o pedido de importação deverão suspender a importação, distribuição e uso da vacina caso a Anvisa ou a Organização Mundial da Saúde (OMS) reprovem o uso emergencial da Sputnik V futuramente.

