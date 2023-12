Anvisa aprova registro de vacina contra a bronquiolite; veja como conseguir o imunizante

A Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) deu parecer favorável na segunda-feira, 4, ao registro da vacina contra o trato respiratório inferior (DTRI), causada pelo vírus sincicial respiratório (VSR). Trata-se do principal vírus da bronquiolite. Batizada de Arexvy, o imunizante da empresa GlaxoSmith Kline será aplicado de forma intramuscular e em dose única.

A Anvisa explicou que a ação da vacina é por proteína recombinante. Ou seja, a indústria fabrica uma substância semelhante à presente na superfície do vírus e a utiliza para estimular a geração dos anticorpos responsáveis pela imunidade.

Quem pode tomar a vacina?

As pessoas com mais de 60 anos de idade receberão o imunizante. Por se tratar de uma condição debilitante, o registro do imunizante foi enquadrado como prioritário.

Além disso, segundo a Anvisa, a enfermidade apresenta grande impacto público, principalmente na faixa etária atingida pela imunização, que possui grande índice de infecção causado pelo VSR.

O que é bronquiolite?

A bronquiolite é uma inflamação aguda dos bronquíolos pulmonares terminais; ou seja, das ramificações mais finas que servem para conduzir o ar para dentro dos pulmões.

O VSR é o principal responsável pelos casos de bronquiolite e de pneumonia em crianças e idosos.