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China descobre reservas de petróleo que podem chegar a 100 milhões de toneladas

Achado vem em momento de crise no Oriente Médio, que fez preço do petróleo disparar

Descoberta de vastos campos de petróleo na China pode amortecer impacto da crise em Ormuz (Getty Images/Reprodução)

Descoberta de vastos campos de petróleo na China pode amortecer impacto da crise em Ormuz (Getty Images/Reprodução)

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 29 de abril de 2026 às 17h44.

Última atualização em 29 de abril de 2026 às 17h47.

O Ministério de Recursos Naturais da China anunciou na terça-feira, 28, a descoberta de diversos campos de petróleo e gás de grande e médio porte, com reservas de petróleo bruto superiores a 100 milhões de toneladas.

Como parte de uma nova estratégia para impulsionar a exploração mineral, um porta-voz do ministério anunciou a descoberta de 225 campos na Bacia de Tarim (noroeste), na Baía de Ordos (norte) e na Baía de Bohai (nordeste), segundo a imprensa local.

Desde o início desta nova fase, o país priorizou o petróleo e o gás, com um investimento total de quase 450 bilhões de yuans (aproximadamente US$ 62 bilhões), afirmou o porta-voz.

As descobertas incluem 13 campos de petróleo com reservas superiores a 100 milhões de toneladas e 26 campos de gás com reservas superiores a 100 bilhões de metros cúbicos.

China avança em águas profundas

O Ministério de Recursos Naturais também destacou o progresso alcançado na exploração em águas profundas, tanto em terra quanto no mar.

Em terra, o país desenvolveu seu primeiro poço exploratório, atingindo uma profundidade de 10.000 metros, chamado 'Deep Earth Tak 1', que detectou petróleo em grandes profundidades.

Enquanto isso, no mar, o campo de gás em águas ultraprofundas 'Deep Sea One' entrou na fase de produção, o que, segundo as autoridades, coloca o país entre os mais avançados do mundo na exploração e produção de hidrocarbonetos em águas profundas.

O porta-voz enfatizou os recursos de petróleo e gás como "cruciais" para a economia nacional, o bem-estar da população e a segurança energética do país.

O anúncio ocorre em meio a tensões entre os Estados Unidos e Israel com o Irã, que levaram ao aumento dos preços dos combustíveis na China e forçaram as autoridades a intervir temporariamente nos preços no país.

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