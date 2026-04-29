China descobre reservas de petróleo que podem chegar a 100 milhões de toneladas

O Ministério de Recursos Naturais da China anunciou na terça-feira, 28, a descoberta de diversos campos de petróleo e gás de grande e médio porte, com reservas de petróleo bruto superiores a 100 milhões de toneladas.

Como parte de uma nova estratégia para impulsionar a exploração mineral, um porta-voz do ministério anunciou a descoberta de 225 campos na Bacia de Tarim (noroeste), na Baía de Ordos (norte) e na Baía de Bohai (nordeste), segundo a imprensa local.

Desde o início desta nova fase, o país priorizou o petróleo e o gás, com um investimento total de quase 450 bilhões de yuans (aproximadamente US$ 62 bilhões), afirmou o porta-voz.

As descobertas incluem 13 campos de petróleo com reservas superiores a 100 milhões de toneladas e 26 campos de gás com reservas superiores a 100 bilhões de metros cúbicos.

China avança em águas profundas

O Ministério de Recursos Naturais também destacou o progresso alcançado na exploração em águas profundas, tanto em terra quanto no mar.

Em terra, o país desenvolveu seu primeiro poço exploratório, atingindo uma profundidade de 10.000 metros, chamado 'Deep Earth Tak 1', que detectou petróleo em grandes profundidades.

Enquanto isso, no mar, o campo de gás em águas ultraprofundas 'Deep Sea One' entrou na fase de produção, o que, segundo as autoridades, coloca o país entre os mais avançados do mundo na exploração e produção de hidrocarbonetos em águas profundas.

O porta-voz enfatizou os recursos de petróleo e gás como "cruciais" para a economia nacional, o bem-estar da população e a segurança energética do país.

O anúncio ocorre em meio a tensões entre os Estados Unidos e Israel com o Irã, que levaram ao aumento dos preços dos combustíveis na China e forçaram as autoridades a intervir temporariamente nos preços no país.