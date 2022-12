Anielle, sobre Marielle: espero que crime seja solucionado no novo governo

Ao sair do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) pouco depois das 14 horas desta quinta-feira, 22, a futura ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, afirmou que tem esperanças de que, no novo governo, o assassinato da sua irmã, Marielle Franco seja desvendado.

A respeito das expectativas com o ministério, Anielle afirmou que terá de reestruturar a pasta, que vem de "um cenário de desmonte". "Para além do técnico, o que estamos passando aqui é simbólico. Era um governo [a respeito da gestão de Bolsonaro] que não gostava e não tinha a mínima política pública para mulheres, negros e pobres."

Anielle é um dos nomes que foram anunciados pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para compor os ministérios na manhã desta quinta-feira, no auditório do CCBB.

