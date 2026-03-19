André Mendonça autoriza transferência de Vorcaro para Superintendência da PF em Brasília

O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi transferido nesta quinta-feira, 19, da Penitenciária Federal de Brasília para a Superintendência da Polícia Federal na capital.

A movimentação ocorreu no início da noite, quando Vorcaro chegou ao prédio da Polícia Federal pouco depois das 19h, em helicóptero da corporação.

A decisão foi tomada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado negou o pedido da defesa para prisão domiciliar e determinou a permanência do investigado em instalações da Polícia Federal.

O conteúdo completo da decisão não foi divulgado. A defesa havia solicitado a substituição da prisão por regime domiciliar. A informação foi publicada inicialmente pelo portal G1 e posteriormente pela EXAME.

"Atendendo a um pedido da defesa o ministro André Mendonça deferiu a transferência do Vorcaro, a decisão está em sigilo e não será divulgada", declarou o STF à imprensa.

Ainda no local, antes das 20h, o executivo passou por exame de corpo de delito, procedimento padrão em situações de transferência de custódia.

Vorcaro é alvo de investigações que apuram crimes financeiros, além de suspeitas de pagamentos indevidos a agentes públicos e da estruturação de um grupo voltado ao monitoramento de autoridades e jornalistas.

A prisão ocorreu no início de março, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero , conduzida pela Polícia Federal.

O banqueiro estava anteriormente no Complexo Penitenciário de Potim, no interior de São Paulo, e havia sido transferido para Brasília no dia 6 de março.

Operação Compliance Zero

A Operação Compliance Zero investiga a atuação de agentes do sistema financeiro em práticas consideradas irregulares, com foco em movimentações financeiras e possíveis relações com agentes públicos.

O caso envolve apurações sobre estruturas paralelas de monitoramento e possíveis irregularidades na condução de atividades empresariais ligadas ao setor bancário.

As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Federal e estão em tramitação no Supremo Tribunal Federal.