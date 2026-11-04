PSB deve oficializar apoio à reeleição de Alcolumbre nos próximos dias

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) (Saulo Cruz/Agência Senado)
Repórter
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 17h38.
O PSB anunciou que deve oficializar apoio à reeleição de Davi Alcolumbre como presidente do Senado nos próximos dias. A Federação União Progressita também já declarou apoio, destacando a importância da estabilidade institucional e do equilíbrio político. A continuidade de Alcolumbre no comando é vista como crucial para manter o diálogo e a harmonia entre os Poderes durante períodos de desafios.
O PSB anunciou nesta quarta-feira, 4, que deve anunciar, nos próximos dias, apoio à reeleição do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).
"Nas eleições deste ano, o PSB se consolidou como a segunda força progressista de maior capilaridade no país, superando a cláusula de barreira e sendo o único partido do seu campo político a aumentar a representação no Senado Federal", diz um trecho da nota.
Em outubro, a Federação União Progressita, formada pelo União Brasil e Progressitas (PP), também declarou apoio à reeleição de Alcolumbre.
Em nota, a federação afirmou que a continuidade de Alcolumbre no comando das Casas contribuiria para a estabilidade institucional e o equilíbrio político do país. Além disso, destacou o trabalho do senador na condução do Congresso em momentos de desafios políticos.
“A experiência de Davi Alcolumbre na condução do Senado Federal e do Congresso Nacional, especialmente em momentos de grandes desafios políticos, reafirma sua capacidade de promover o diálogo, construir consensos e preservar a independência do Parlamento e a harmonia entre os Poderes”, diz.
A nota, assinada pelo presidente do União Brasil, Antonio Rueda, e pelo presidente do Progressistas, Ciro Nogueira, cita ainda a parceria política entre os partidos e Alcolumbre.
“O União Brasil e o Progressistas têm uma trajetória de parceria, confiança e compromisso político ao lado de Davi Alcolumbre, construída ao longo dos anos. Reafirmamos nosso apoio à sua liderança e nosso compromisso com um Congresso Nacional forte, independente e capaz de transformar o diálogo em resultados concretos para os brasileiros”, diz.