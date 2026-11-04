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PSB deve oficializar apoio à reeleição de Alcolumbre nos próximos dias

Em outubro, a Federação União Progressita, formada pelo União Brasil e Progressitas (PP), também declarou apoio à reeleição de Alcolumbre

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) (Saulo Cruz/Agência Senado)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) (Saulo Cruz/Agência Senado)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 17h38.

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O PSB anunciou que deve oficializar apoio à reeleição de Davi Alcolumbre como presidente do Senado nos próximos dias. A Federação União Progressita também já declarou apoio, destacando a importância da estabilidade institucional e do equilíbrio político. A continuidade de Alcolumbre no comando é vista como crucial para manter o diálogo e a harmonia entre os Poderes durante períodos de desafios.

O PSB anunciou nesta quarta-feira, 4, que deve anunciar, nos próximos dias, apoio à reeleição do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

"Nas eleições deste ano, o PSB se consolidou como a segunda força progressista de maior capilaridade no país, superando a cláusula de barreira e sendo o único partido do seu campo político a aumentar a representação no Senado Federal", diz um trecho da nota. 

Apoio União Brasil e PP

Em outubro, a Federação União Progressita, formada pelo União Brasil e Progressitas (PP), também declarou apoio à reeleição de Alcolumbre.

Em nota, a federação afirmou que a continuidade de Alcolumbre no comando das Casas contribuiria para a estabilidade institucional e o equilíbrio político do país. Além disso, destacou o trabalho do senador na condução do Congresso em momentos de desafios políticos.

“A experiência de Davi Alcolumbre na condução do Senado Federal e do Congresso Nacional, especialmente em momentos de grandes desafios políticos, reafirma sua capacidade de promover o diálogo, construir consensos e preservar a independência do Parlamento e a harmonia entre os Poderes”, diz.

A nota, assinada pelo presidente do União Brasil, Antonio Rueda, e pelo presidente do Progressistas, Ciro Nogueira, cita ainda a parceria política entre os partidos e Alcolumbre.

“O União Brasil e o Progressistas têm uma trajetória de parceria, confiança e compromisso político ao lado de Davi Alcolumbre, construída ao longo dos anos. Reafirmamos nosso apoio à sua liderança e nosso compromisso com um Congresso Nacional forte, independente e capaz de transformar o diálogo em resultados concretos para os brasileiros”, diz. 

Acompanhe tudo sobre:Senado Federal

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