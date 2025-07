Alinhado com Lula, governador do ES chama tarifaço de Trump de 'medida desequilibrada'

"Nós, lá no Estado do Espírito Santo, também estamos de mãos dadas neste momento em que nós estamos vivendo essa crise do tarifaço com essa medida desequilibrada do governo do presidente Trump. E nós também montamos lá um conjunto e um grupo dentro do governo para dialogar com o setor produtivo local e a gente estar alinhado com as decisões econômicas que o governo federal está tomando", disse Casagrande.

O governador afirmou que também criou um comitê para avaliar as repercussões econômicas no estado e disse que o Espírito Santo está "alinhado com as decisões que o governo federal está tomando":

"Não temos muito o que fazer a não ser apoiar o governo nessa busca permanente do diálogo com os Estados Unidos, tentativa de abertura de um canal diretamente através do setor produtivo, para a gente achar um caminho de negociação. Acho que essa tem sido a postura importante do governo nessa busca do diálogo e tentando buscar uma saída negociada para respeitar essas relações históricas que nós temos com os Estados Unidos".

Na reunião com Lula, Casagrande discutiu o lançamento de um curso de medicina na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no campos São Mateus, que foi autorizado pelo governo federal. No encontro, estavam, além de Lula e do governador, os ministros da Saúde, Alexandre Padilha, Educação, Camilo Santana e de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.