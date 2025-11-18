Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Alessandro Vieira é escolhido para ser relator do PL Antifacção no Senado

Indicação foi feita pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, antes da aprovação do texto-base na Câmara dos Deputados, nesta terça-feira

Alessandro Vieira: Senador é escolhido para ser relator da PL Antifacção no Senado (Fonte: Agência Senado)

Alessandro Vieira: Senador é escolhido para ser relator da PL Antifacção no Senado (Fonte: Agência Senado)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 21h53.

Última atualização em 18 de novembro de 2025 às 21h56.

Tudo sobreSegurança pública
Saiba mais

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, indicou nesta terça-feira, 18, o senador Alessandro Vieira (MDB), para relatar o projeto de lei Antifacção na Casa.

O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados nesta noite, por 370 a 110. A medida endurece as penas para integrantes de organizações criminosas, dificulta a progressão de regime para crimes hediondos e cria novos mecanismos para determinar a perda de bens de criminosos.

O papel de Vieira sobre a PL Antifacção

O senador escolhido, Alessandro Vieira, é ex-delegado de polícia e atualmente ocupa a relatoria da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado. Segundo Davi Alcolumbre, há confiança na atuação do relator, em um momento em que o Legislativo busca dar uma resposta institucional ao avanço da criminalidade.

A função de relator coloca Alessandro Vieira como responsável por consolidar o parecer técnico e político sobre o texto, que poderá receber emendas dos parlamentares antes da votação em plenário.

"O senador tem uma longa carreira jurídica e na polícia judiciária do estado de Sergipe. Tem uma experiência grande como profissão, mas agora também como legislador e senador da República. Também tem na sua agenda pessoal a proteção aos brasileiros contra o crime organizado", declarou Davi Alcolumbre.

Davi Alcolumbre reconheceu que há dificuldade em atender às expectativas de todos os parlamentares e mencionou que os senadores Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, e Sergio Moro, do União Brasil do Paraná, também demonstraram interesse em assumir a relatoria da proposta.

Segundo o presidente do Senado, a escolha de Alessandro Vieira visa evitar contaminações de natureza ideológica, garantir a integridade do projeto e preservar o foco na proteção da população brasileira.

A decisão teve respaldo de outros integrantes do Senado. A senadora Daniella Ribeiro, do PP da Paraíba, e o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, manifestaram apoio à escolha. Já o líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, descreveu a indicação como uma medida técnica adequada ao momento.

Derrota para o governo

A aprovação representa uma derrota para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que viu o projeto do governo federal ser alterado pelo relator, Guilherme Derrite (PP-SP). O parlamentar se licenciou do comando da Secretaria de Segurança Pública do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) apenas para elaborar o relatório da matéria. Deputados da base governista afirmaram que o Palácio do Planalto tentará retomar a redação do governo na análise do texto no Senado Federal.

Derrite, por sua vez, embora tenha conseguido aprovar seu relatório, sai desgastado da negociação. O vaivém dos relatórios e as tentativas iniciais de limitar a atuação da Polícia Federal enfraqueceram a atuação do relator que, na semana passada, viu até governadores aliados, de viés à direita, pedirem mais um mês para analisar o projeto.

A ideia inicial era que a votação tivesse ocorrido na semana passada, mas a pressão do Executivo e de governadores acabou surtindo efeito. Desde o início do debate da matéria, Derrite apresentou seis versões de seu parecer em busca de um consenso, mas as mudanças não foram suficientes para agradar a todos e o Palácio do Planalto se manteve irritado até o final da votação.

(Com informações de Agência Senado)

Acompanhe tudo sobre:Senado FederalSegurança públicaCrimeLuiz Inácio Lula da SilvaGoverno Lula

Mais de Brasil

Câmara aprova PL Antifacção em derrota para governo Lula

Derrite apresenta 5ª versão do relatório do PL Antifacção; veja o que muda

Senado adia votação sobre bets e fintechs em busca de acordo com a Câmara

STF forma maioria para condenar 'kids pretos' e agente da PF por trama golpista

Mais na Exame

Pop

Netflix confirma minissérie inspirada em ‘Os Meninos do Brasil’

Brasil

Câmara aprova PL Antifacção em derrota para governo Lula

Minhas Finanças

Mega-Sena: resultado do concurso 2.941; prêmio é de R$ 3,7 milhões

Um conteúdo Esfera Brasil

Juros alto e informalidade das famílias acendem alerta para 2026