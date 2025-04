Alerta severo: Defesa Civil adverte sobre chuvas intensas em SP e municípios vizinhos

A Defesa Civil emitiu um alerta severo às 12h30 desta quinta-feira, 10, para chuva forte na capital paulista. As principais áreas atingidas devem ser zonas sul, oeste e central da cidade. Eles alertam ainda para raios e ventos, tanto na capital quanto em municípios vizinhos.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da prefeitura de SP, a cidade permanece com o estado de atenção para alagamentos em diversas regiões, incluindo a Zona Leste, Zona Sudeste e a Marginal Pinheiros, desde as 12h10 de hoje. Além disso, a Zona Sul está em estado de atenção desde às 11h35, com instabilidades vindas do interior do estado, que se espalham pela cidade com forte intensidade.

Imagens do radar meteorológico do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) mostram chuvas fortes com potencial para queda de granizo nas subprefeituras de Vila Prudente, Mooca e Aricanduva/Formosa, na Zona Leste. Já na Zona Sul, as subprefeituras de Parelheiros e Capela do Socorro registram chuvas moderadas. Além disso, o clima instável também afeta municípios da Grande São Paulo, como Mauá, Embu, Itapecerica da Serra, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes, onde as chuvas são intensas.

A previsão é de que o tempo continue instável ao longo do dia, com risco de alagamentos, quedas de árvores e granizo em diversas partes da cidade. A Defesa Civil segue em alerta para possíveis emergências causadas pelas chuvas.

Orientações para minimizar os impactos:

Evite transitar em ruas alagadas.

Se ocorrerem inundações, não tente enfrentar as correntes.

Procure abrigo em locais seguros, longe de redes elétricas e árvores.

Planeje seus deslocamentos para evitar engarrafamentos causados por bloqueios nas vias.

Em caso de dúvidas sobre condições das vias, entre em contato com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) pelo número 156 ou acesse o site da empresa para obter informações atualizadas.

Contatos de emergência:

199 - Defesa Civil

192 - SAMU

156 - Informações sobre a cidade

Tendência para os próximos dias: alívio nas chuvas e clima mais ameno

Na sexta-feira (11), as condições meteorológicas devem melhorar, com uma redução gradual das chuvas. O dia começará com temperaturas em torno de 18°C, com ventos fracos e períodos de sol entre nuvens. Não há previsão de chuvas fortes, apenas chuviscos isolados. A temperatura máxima deve atingir os 23°C, com umidade relativa do ar em torno de 65%.

Já no sábado (12), o clima se estabiliza ainda mais, sem previsão de chuvas. O dia começará com 18°C de madrugada, e a temperatura pode atingir até 25°C durante a tarde. A umidade do ar deve ficar entre 55% e 95%, oferecendo um alívio após os dias chuvosos.