Alerta de chuvas intensas para 18 estados e risco de tempestade no Centro-Sul; veja previsão

Os alertas de chuva, que atingiram todas as regiões brasileiras ao longo da semana, seguem intensos, e se expandindo pelo território brasileiro. Nesta sexta-feira, as chuvas intensas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), devem atingir 18 dos 26 estados brasileiros. Para o Centro-Sul, o aviso é de maior atenção para tempestades em seis estados.

As áreas onde as chuvas devem ser mais críticas estão localizadas em Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Paraná. Estes estados estão sob alerta de "perigo", com possibilidade de ventos de até 100 km/h no período e volume mair de precipitação, com pancadas de até 60 milímetros por hora. Essas condições apresentam maior risco de quedas de árvore e corte de energia elétrica.

Onde deve chover?

Além dos seis estados com riscos de tempestade, outros 12 estão sob alerta de cuvas intensas. Ao longo da semana, se observou na maior parte do Nordeste um aumento da precipitação. Segundo o Inmet, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Maranhão, Piauí, e uma pequena região do Ceará, vão receber mais precipitações nos próximos dias.

Já no Norte, as chuvas devem ocorrer com maior intensidade no Tocantins, Pará, Rondônia e no Amazonas, principalmente no Oeste e no Sul do estado. A região Centro-Oeste tem expectativa de instabilidade em todos os estados, com alertas de tempestade são mais graves.

No Sudeste, apenas o Espírito Santo não será atingido por chuvas nos próximos dias. No Rio de Janeiro, as chuvas serão intensas, mas menos prejudiciais que em São Paulo e Minas Gerais, onde há alerta de tempestade. No Sul, os três estados estão sob alerta de chuvas intensas, mas apenas o Paraná tem previsão de tempestade para esta sexta-feira.

Veja os alertas para esta sexta-feira

Os alertas emitidos pelo Inmet atingem 18 estados: Amazonas, Rondônia, Tocantins, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Piauí, Bahia, Pernambuco, Ceará e Maranhão.

Nas áreas em amarelo, as chuvas devem atingir entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e os ventos intensos podem chegar a 60 km/h. Já em laranja, as chuvas devem oferecer mais riscos, com acumulados de até 100mm por dia, e ventos de até 100 km/h.

Como estará o tempo em outubro?

Ao longo do mês, as chuvas devem, gradualmente, retornar e avançar pelo Brasil, segundo o instituto. A previsão indica precipitações acima da média em grande parte da Região Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo e sul do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, com chances do retorno gradual para a região central do País, durante a segunda quinzena do mês.