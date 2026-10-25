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Alcolumbre e Motta parabenizam Lula e pregam pacificação após eleição polarizada

Presidentes do Senado e da Câmara cumprimentaram também Flávio Bolsonaro e colocaram o Congresso à disposição para as pautas do novo mandato

Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e Hugo Motta, presidente da Câmara: Motta citou um Brasil “dividido, radicalizado”. (Ricardo Stuckert/PR/Divulgação)

Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e Hugo Motta, presidente da Câmara: Motta citou um Brasil “dividido, radicalizado”. (Ricardo Stuckert/PR/Divulgação)

Lia Rizzo
Lia Rizzo

Editora ESG

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 22h53.

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Em pronunciamento conjunto na noite deste domingo, 25, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente do Senado, e Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara dos Deputados, parabenizaram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela reeleição e defenderam a pacificação do país após uma das disputas mais acirradas da história recente.

"É um dia de alegria para nós democratas, que acreditamos na democracia", disse Motta.

Lula venceu o segundo turno com 51,78% dos votos válidos, mais de 64 milhões, depois de terminar a primeira rodada em segundo lugar.

Alcolumbre afirmou que o Legislativo respeita a vontade soberana do eleitor e lembrou que o Senado viu um de seus integrantes, Flávio Bolsonaro (PL), disputar a Presidência.

Motta cumprimentou o senador, segundo colocado, além do partido e da bancada dele. "Ele cumpriu seu papel como a democracia exige de todos nós", afirmou.

O deputado elogiou ainda o sistema eleitoral: "Temos um processo eleitoral digno de todas as homenagens. Não só pela segurança, mas pela rapidez da apuração".

Apelo por pacificação

Os dois discursos buscaram baixar a temperatura política. Para Alcolumbre, "um país dividido não é bom" para as instituições nem para o futuro do Brasil. O senador criticou a agressividade que marcou o debate político.

Motta foi na mesma direção e vê na reeleição uma chance de reconciliação. "Temos um Brasil dividido, radicalizado. Com essa vitória de hoje, creio que o presidente terá uma oportunidade de reconciliar o país", disse.

Ambos sinalizaram ainda cooperação com o Planalto. Alcolumbre colocou o Congresso à disposição para as propostas apresentadas durante a campanha.

Motta afirmou que Câmara e Senado darão apoio às pautas necessárias para melhorar a vida de quem mais precisa e que a Casa "seguirá compromissada com o país".

"Estaremos prontos, com diálogo, independência e harmonia, para dialogar e projetar o futuro do país", disse. Por fim, o deputado disse esperar avanços no crescimento econômico, na segurança pública e na área social.

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