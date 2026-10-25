Em discurso de vitória, Lula diz que plataformas digitais devem ser reguladas no Brasil

O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste domingo, 25, que sua campanha foi prejudicada por plataformas digitais estrangeiras e que é necessário regulá-las no Brasil. O petista, eleito pela quarta vez para a chefia do Executivo brasileiro, deu as declarações em seu primeiro discurso após a confirmação do resultado eleitoral.

"A gente teve que vencer a intromissão vinda de fora para dentro através de plataformas digitais, que nós teremos que regular. Não é possível que a gente não tenha consciência que o crime no mundo digital tem que ser tratado como o crime na vida real", afirmou Lula. "Não podemos ter empresas monstruosas de grande ganhando bilhões, não pagando nenhum imposto para esse país e tentando direcionar o resultado eleitoral desse país. Essa eleição foi uma derrota do negacionismo e da mentira. Confeso a vocês que cada vez que ia a um debate, eu ficava constrangido."

A reeleição de Lula no segundo turno das eleições se deu com 64,14 milhões de votos no país. Comparativamente ao adversário Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que obteve 59,77 milhões de votos, o petista teve uma vantagem de 4,37 milhões de votos. O número faz de 2026 a maior vitória eleitoral, numericamente do PT em uma corrida à Presidência desde 2010, quando Dilma Rousseff obteve 12,04 milhões de votos a mais que José Serra (PSDB).

A legenda de Lula tem essa vitória por mais de 3,52% dos votos válidos após três ciclos eleitorais menos favoráveis.

Em 2014, Dilma obteve a reeleição com 3,28% de diferença de Aécio Neves (PSDB), uma vantagem de 3,46 milhões de votos. Quatro anos depois, em 2018, o candidato petista Fernando Haddad perdeu por 10,75 milhões de votos de Jair Bolsonaro (PL), que foi eleito com 55,13% dos votos válidos.

Já no pleito anterior ao de 2026, em 2022, Lula teve 50,83% dos votos válidos contra Jair Bolsonaro, com 1,89 milhão de votos a mais.

Lula é reeleito para quarto mandato após virada inédita

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está reeleito para um quarto mandato. Com o resultado histórico, Lula passa a ser o primeiro presidente do Brasil desde a redemocratização a conseguir uma virada do primeiro para o segundo turno. Será, também, o primeiro a governar por quatro mandatos. Flávio Bolsonaro (PL) obteve 48,25% dos votos.

A vitória representa uma reviravolta eleitoral para o petista de 80 anos, que encerrou o primeiro turno, em 4 de outubro, com 2,2 milhões de votos a menos do que Flávio Bolsonaro. Na ocasião, o senador obteve 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% do atual presidente.

Lula virou em apenas um estado onde havia perdido no primeiro turno: Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país. Desde a redemocratização do país, nos anos 1980, o candidato que vence no Estado é eleito presidente.

Ao longo das três semanas seguintes, Lula conseguiu reduzir a vantagem do adversário nas pesquisas, que chegou a quatro pontos percentuais, e alcançou a reta final em empate técnico.

A reação resultou de uma reorganização da campanha, com mudanças na coordenação política e na estratégia de comunicação. O senador Camilo Santana (PT-CE) e o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT), ganharam protagonismo na articulação política, enquanto parlamentares com forte presença digital, como André Janones (Rede-MG), passaram a atuar na mobilização de apoiadores nas redes sociais.

A campanha também investiu na mobilização de rua. Na véspera da eleição, Lula participou de dois atos multitudinários, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e na Avenida Paulista, em São Paulo. As manifestações foram o ponto culminante de uma campanha que havia começado o segundo turno sob o risco de desmobilização da militância.