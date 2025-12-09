Brasil

Alckmin: governo não pode dormir e precisa de ‘esforço fiscal maior’

O vice-presidente afirmou em entrevista que há um 'cenário positivo', mas disse que o governo não pode 'dormir em berço esplêndido'

Alckmin ao lado do presidente Lula - Foto: EVARISTO SA/AFP) (Evaristo Sá/AFP)

Matheus Teixeira
Reporter

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 11h46.

O vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, afirmou que o governo "não pode dormir em berço esplêndido" e precisa fazer um "esforço fiscal maior". Para ele, a economia brasileira vive um bom momento e enumerou índices positivos, mas ponderou que é necessário fazer superávit para estancar o pagamento da dívida pública.

"Claro que a gente não deve ficar em berço esplêndido, não, temos que fazer esforço fiscal maior, questão das despesas, mas diria que o cenário é positivo", afirmou nesta segunda-feira, 8, em entrevista ao programa Reconversa no Youtube.

O vice-presidente comparou o desempenho fiscal do atual governo com o do anterior, do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Muita gente critica a questão fiscal, mas é bom lembrar o seguinte: hoje se discute se é zero o primário ou se vai ter déficit de 0,2%. Quanto foi déficit primário do governo anterior em 2020? 9,7%, gastou a mais que arrecadou, sem pagar dívida, 9,7% a mais. Qual a desculpa? Covid. Pera aí, Covid teve no mundo todo. Qual foi o deficit primário do México em 2020? Meio porcento", afirmou.

Alckmin disse que há uma combinação "rara" de bons dados econômicos.

"Nós estamos num momento importante, porque quando a inflação está baixa, o desemprego está alto; quando o desemprego está baixo, a inflação está alta. Nós estamos neste momento com 5,4% de desemprego, o menor da série histórica, e com 4,4% de inflação, caindo, isso é raro", disse.

O vice-presidente também apontou apostar na redução da taxa de juros "se não agora, na próxima reunião", em referência ao encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central marcado para esta semana.

Tarifaço dos EUA

O vice-presidente é um dos responsáveis pelas negociações com os Estados Unidos sobre o tarifaço imposto ao Brasil e disse que, até o momento, o total de bens que seguem com sobretaxa caiu de 36% para 22%.

Ele demonstrou confiança no futuro das conversas com o governo americano. “Essas coisas não dependem de nós. Se dependesse de nós, era 100% para resolver. Eu acredito que vai passo a passo”, disse. “Eles estão tirando em etapas. Eu diria que as próximas etapas vão ser positivas”, afirmou.

Acompanhe tudo sobre:Geraldo AlckminGoverno LulaAjuste fiscal

