Taxa Selic: O que é possível prever sobre a próxima reunião do Copom

Uma nova "Super Quarta" está marcada para 30 de julho, data que agita o calendário econômico com as decisões de juros tanto no Banco Central do Brasil quanto no Federal Reserve, dos Estados Unidos.

Para as próximas reuniões, o mercado espera a manutenção das taxas de juros em ambos os países. No Brasil, espera-se que a Selic siga em 15% ao ano; nos EUA, o intervalo de 4,25% a 4,50% deve prevalecer.

Porém, a decisão do lado brasileiro carrega um peso muito maior: uma possível virada de ciclo dos juros, após o Copom contratar sete altas consecutivas, desde setembro de 2024.

A ata da última reunião do Copom, publicada em 25 de junho, afirmou antecipar uma “interrupção no ciclo de elevação de juros para avaliar os impactos acumulados” das últimas altas até aqui.

Uma pausa no ciclo de alta, em geral, cria expectativas no mercado para um possível ciclo de queda. Essa tendência já tem sido observada nos Estados Unidos.

Nos EUA, o intervalo da taxa de juros permanece inalterado desde dezembro de 2024, e o presidente Donald Trump tem defendido o início do ciclo de cortes o quanto antes.

Apesar disso, a maioria dos membros do Comitê de Política Monetária do Fed entende que o ajuste virá mais próximo ao final deste ano, segundo as minutas da última reunião, em 18 de junho.

De qualquer maneira, o ambiente macroeconômico global segue bastante volátil no momento, exigindo atenção redobrada dos investidores.

Saiba o que pode influenciar nas decisões de juros no Brasil e nos EUA

Diversos fatores concomitantes podem influenciar nas decisões de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Dentre eles, podemos destacar:

Conflitos no Oriente Médio envolvendo Irã, Israel, Síria e os próprios EUA ;

Guerra comercial de Donald Trump , com destaque para taxas de 50% sobre importações de produtos brasileiros;

Com economias cada vez mais interligadas ao redor do mundo, as tarifas impostas por Trump e os conflitos no Oriente Médio intensificam a volatilidade dos mercados.

Além, principalmente, de mexer com as perspectivas de inflação: os juros podem mudar de trajetória por completo aos primeiros sinais de inflexão nas projeções inflacionárias. No final das contas, há uma pitada de imprevisibilidade.

