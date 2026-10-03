Agregador Inteligov/EXAME: Jorginho Mello sobe para 56,23% e amplia vantagem em SC

RESUMO ＋ O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), ampliou a liderança na corrida pela reeleição no Monitor Eleitoral da Inteligov/EXAME. Ele aparece com 56,23% das intenções de voto, contra 14,98% de João Rodrigues (PSD) e 10,39% de Gelson Merísio (PSB). Desde a rodada de 25 de setembro, Jorginho avançou 5,04 pontos percentuais, enquanto João Rodrigues recuou 3,23 pontos. A vantagem do governador sobre o segundo colocado aumentou de 32,98 para 41,25 pontos.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), ampliou a liderança na corrida pela reeleição, segundo a nova rodada do Monitor Eleitoral, o agregador de pesquisas da Inteligov divulgado em parceria com a EXAME.

Os dados mostram Jorginho Mello com 56,23% das intenções de voto, seguido por João Rodrigues (PSD), que registra 14,98%.

Na comparação com a edição anterior do agregador, Jorginho apresentou alta de 5,04 pontos percentuais, ante os 51,19% registrados na rodada de 25 de setembro.

João Rodrigues, por outro lado, recuou 3,23 pontos percentuais, de 18,21% para 14,98%.

Gelson Merísio (PSB) aparece na sequência, com 10,39% das intenções de voto. Na rodada anterior, o candidato tinha 8,69%, o que representa uma alta de 1,70 ponto percentual.

A diferença entre Jorginho Mello e João Rodrigues aumentou de 32,98 pontos para 41,25 pontos em relação à rodada anterior.

Entre os demais candidatos, Marcelo Brigadeiro (Missão) aparece com 1,17%, Marcus Sodré (PSTU), com 1,00%, Laís Chaud (UP), com 0,95%, Ralf Zimmer (PRD), com 0,42%, e Bruno Pedreiro do PCO, com 0,15%.

Veja os detalhes do Agregador aqui.

Tendência

O agregador também acompanha a tendência de cada candidato nas últimas semanas, indicador que mostra a variação média percentual de votos que um nome ganhou ou perdeu a cada quinzena.

Na rodada mais recente, Gelson Merísio aparece com a maior tendência positiva, com alta média de 0,53 ponto percentual por quinzena.

Jorginho Mello também registra variação positiva, de 0,27 ponto, enquanto João Rodrigues apresenta tendência negativa de 0,41 ponto. Marcelo Brigadeiro e Ralf Zimmer também registram recuo, de 0,13 e 0,05 ponto, respectivamente.

Como funciona o agregador Inteligov/EXAME?

O Monitor Eleitoral da Inteligov não apresenta uma média aritmética simples das pesquisas.

O modelo utiliza uma Média Móvel Ponderada, cálculo que atribui pesos diferentes aos levantamentos conforme critérios como metodologia adotada e data de realização.

A consolidação considera as pesquisas registradas no sistema PesqEle, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nesta rodada, foram incorporadas 49 novas pesquisas, somadas às 552 da iteração anterior, com peso maior para institutos que aplicam entrevistas presenciais domiciliares.

Levantamentos por IVR (sistema automatizado por telefone) ou pela internet têm redução de 30% a 45% na influência estatística.

A atualidade também pesa: a cada quinzena, o peso de um resultado cai 25%, para que rodadas mais recentes tenham maior impacto no retrato atual da disputa, sem descartar o histórico acumulado.