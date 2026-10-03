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Agregador Inteligov/EXAME: Tarcísio sobe para 49,44% e amplia vantagem sobre Haddad em SP

Governador avança 1,57 ponto percentual, enquanto Fernando Haddad recua para 30,53%; diferença chega a 18,91 pontos

(Renato Pizzutto/Band/Flickr)

(Renato Pizzutto/Band/Flickr)

Luciano Pádua
Luciano Pádua

Editor de Macroeconomia

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 11h20.

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RESUMO ＋O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ampliou a liderança na corrida pela reeleição no Monitor Eleitoral da Inteligov/EXAME. Ele aparece com 49,44% das intenções de voto, contra 30,53% de Fernando Haddad (PT). Desde a rodada anterior, Tarcísio avançou 1,57 ponto percentual, enquanto Haddad recuou 1,65 ponto. Com isso, a vantagem do governador sobre o ex-ministro aumentou de 15,69 para 18,91 pontos.

O atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ampliou a liderança na corrida pela reeleição, segundo a nova rodada do Monitor Eleitoral, o agregador de pesquisas da Inteligov divulgado em parceria com a EXAME.

Os dados mostram Tarcísio de Freitas com 49,44% das intenções de voto, seguido pelo ex-ministro Fernando Haddad (PT), que registra 30,53%.

Na comparação com a edição anterior do agregador, Tarcísio apresentou alta de 1,57 ponto percentual, ante os 47,87% registrados na rodada anterior.

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Fernando Haddad, por outro lado, recuou 1,65 ponto percentual, de 32,18% para 30,53%.

A diferença entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad aumentou de 15,69 pontos para 18,91 pontos em relação à rodada anterior.

Entre os demais candidatos, Vera Lúcia (PSTU) aparece com 1,33%, Policial Edjane (PSOL) com 1,31%, Carlos Machado (PCB) com 1,21%, Izadora Dias (PCO) com 0,81% e Vivian Mendes (UP) com 0,70%.

Veja os detalhes do Agregador aqui.

Tendência

O agregador também acompanha a tendência de cada candidato nas últimas semanas, indicador que mostra a variação média percentual de votos que um nome ganhou ou perdeu a cada quinzena.

Na rodada mais recente, Tarcísio de Freitas aparece com tendência positiva, com alta média de 0,64 ponto percentual por quinzena.

Fernando Haddad, por outro lado, apresenta tendência negativa de 0,24 ponto percentual por quinzena.

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Como funciona o agregador Inteligov/EXAME?

O Monitor Eleitoral da Inteligov não apresenta uma média aritmética simples das pesquisas.

O modelo utiliza uma Média Móvel Ponderada, cálculo que atribui pesos diferentes aos levantamentos conforme critérios como metodologia adotada e data de realização.

A consolidação considera as pesquisas registradas no sistema PesqEle, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nesta rodada, foram incorporadas 49 novas pesquisas, somadas às 552 da iteração anterior, com peso maior para institutos que aplicam entrevistas presenciais domiciliares.

Levantamentos por IVR (sistema automatizado por telefone) ou pela internet têm redução de 30% a 45% na influência estatística.

A atualidade também pesa: a cada quinzena, o peso de um resultado cai 25%, para que rodadas mais recentes tenham maior impacto no retrato atual da disputa, sem descartar o histórico acumulado.

Perguntas frequentes

Quanto Tarcísio de Freitas tem no agregador Inteligov/EXAME em São Paulo? ＋

Tarcísio de Freitas aparece com 49,44% das intenções de voto no Monitor Eleitoral da Inteligov/EXAME. Fernando Haddad registra 30,53%.

Qual é a vantagem de Tarcísio sobre Fernando Haddad? ＋

Tarcísio de Freitas tem 18,91 pontos percentuais de vantagem sobre Fernando Haddad. Na rodada anterior, a diferença entre os dois era de 15,69 pontos.

Quanto Tarcísio cresceu desde a rodada anterior? ＋

Tarcísio avançou 1,57 ponto percentual, passando de 47,87% para 49,44% das intenções de voto.

Fernando Haddad subiu ou caiu no agregador? ＋

Fernando Haddad recuou 1,65 ponto percentual em relação à rodada anterior, passando de 32,18% para 30,53%.

Qual é a tendência de Tarcísio e Haddad? ＋

Tarcísio de Freitas apresenta tendência positiva, com alta média de 0,64 ponto percentual por quinzena. Fernando Haddad registra tendência negativa de 0,24 ponto por quinzena.

Quem são os outros candidatos ao governo de São Paulo citados no agregador? ＋

Além de Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad, aparecem Vera Lúcia, com 1,33%, Policial Edjane, com 1,31%, Carlos Machado, com 1,21%, Izadora Dias, com 0,81%, e Vivian Mendes, com 0,70%.

Como funciona o agregador Inteligov/EXAME? ＋

O Monitor Eleitoral utiliza uma Média Móvel Ponderada, que atribui pesos diferentes às pesquisas conforme critérios como metodologia e data de realização. A consolidação considera levantamentos registrados no sistema PesqEle, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Estado de São PauloFernando HaddadTarcísio Gomes de Freitas

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