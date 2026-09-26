O governador Jorginho Mello (PL) segue com folga na liderança da corrida pela reeleição em Santa Catarina, mas os dois primeiros colocados perderam fôlego na rodada mais recente do Monitor Eleitoral, o agregador de pesquisas da Inteligov divulgado em parceria com a EXAME.

Os dados mostram o candidato com 51,19% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal João Rodrigues (PL), que registra 18,21%.

Na comparação com a edição anterior do agregador, Mello teve uma oscilação negativa de 0,69 ponto percentual, enquanto Rodrigues recuou 1,02 ponto, a maior queda entre os principais nomes da disputa.

Gelson Merísio (MDB), em terceiro lugar, também cedeu, caindo 0,22 ponto, para 8,69%.

Como o recuo de Rodrigues foi maior do que o de Mello, a diferença entre os dois cresceu de 32,65 pontos para 32,98 pontos em relação à rodada anterior.

Entre os demais candidatos, Marcelo Brigadeiro, Marcus Sodré, Laís Chaud, Ralf Zimmer e Bruno Pedreiro (PCO) seguem em patamares residuais, próximos de zero, sem variações relevantes na rodada.

Veja os detalhes do Agregador aqui.

Tendência

O agregador também acompanha a tendência de cada candidato nas últimas semanas, indicador que mostra a variação média percentual de votos que um nome ganhou ou perdeu a cada atualização do modelo.

Na rodada mais recente, os três primeiros colocados registram tendência negativa: João Rodrigues recua 1,02 ponto percentual por atualização, Jorginho Mello cede 0,69 ponto, e Gelson Merísio perde 0,22 ponto.

Como funciona o agregador Inteligov/EXAME?

O Monitor Eleitoral da Inteligov não apresenta uma média aritmética simples das pesquisas.

O modelo utiliza uma Média Móvel Ponderada, cálculo que atribui pesos diferentes aos levantamentos conforme critérios como metodologia adotada e data de realização.

A consolidação considera as pesquisas registradas no sistema PesqEle, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nesta rodada, foram incorporadas 82 novas pesquisas, somadas às 470 já existentes na base, com peso maior para institutos que aplicam entrevistas presenciais domiciliares.

Levantamentos por IVR (sistema automatizado por telefone) ou pela internet têm redução de 30% a 45% na influência estatística.

A atualidade também pesa: a cada quinzena, o peso de um resultado cai 25%, para que rodadas mais recentes tenham maior impacto no retrato atual da disputa, sem descartar o histórico acumulado.