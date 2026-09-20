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Agregador Inteligov/EXAME: Pivetta tem 29,59% e Fagundes, 29,48%, no 1º turno em Mato Grosso

Otaviano Pivetta avançou 6,15 pp desde a última rodada e alcançou Wellington Fagundes, que oscilou 0,10 pp no período. A diferença caiu de 5,94 pp para 0,01 pp.

(Facebook/Reprodução/Agência Câmara/Montagem Exame/Reprodução)

(Facebook/Reprodução/Agência Câmara/Montagem Exame/Reprodução)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 09h09.

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O atual governador Otaviano Pivetta registrou o maior avanço na disputa pelo governo de Mato Grosso na última rodada do agregador de pesquisas eleitorais da Inteligov, divulgado em parceria com a EXAME.

O candidato passou de 23,44% das intenções de voto em 2 de setembro para 29,59% em 17 de setembro, uma alta de 6,15 pontos percentuais no período, e assumiu a liderança.
Com o crescimento, Pivetta está praticamente empatado numericamente com Wellington Fagundes, que registrou estabilidade no levantamento. O senador passou de 29,38% para 29,48% no mesmo intervalo, uma variação positiva de 0,10 ponto percentual.
A diferença entre os dois candidatos, que era de 5,94 pontos percentuais no início de setembro, deixou de existir na atualização mais recente do agregador.
A rodada mais recente do agregador mostra uma aproximação entre os dois principais nomes da disputa pelo Executivo estadual.
Além de Pivetta e Fagundes, o levantamento aponta Natasha Slhessarenko com 10,62% das intenções de voto em 17 de setembro. A candidata registrou crescimento em relação à rodada anterior, quando teve uma alta de 0,82 ponto percentual.

Entre os demais nomes avaliados, Sargento Laudicério aparece com 1,74%, após registrar 1,90% na medição anterior. Rafael Milas tem 1,41%, contra 2,05% anteriormente. Já Maurício Coelho aparece com 0,71%, ante 0,95% na rodada de 2 de setembro.

Veja os detalhes do Agregador aqui.

Tendência dos candidatos

O indicador de tendência do agregador também mostra movimentos diferentes entre os candidatos na última quinzena.

Otaviano Pivetta apresenta tendência de alta de 2,53 pontos percentuais, indicando o maior crescimento no período analisado. Fagundes aparece com tendência de queda de 0,42 ponto percentual.

Já Natasha Slhessarenko registra tendência positiva de 0,21 ponto percentual. Sargento Laudicério tem variação negativa de 0,04 ponto percentual, enquanto Rafael Milas e Maurício Coelho apresentam queda de 0,16 ponto percentual cada.

A tendência mede a variação percentual de votos que cada candidato ganhou ou perdeu na comparação entre as rodadas consideradas pelo modelo.

Como funciona o agregador?

O resultado apresentado pelo monitor não corresponde a uma média aritmética simples das pesquisas. O modelo utiliza uma Média Móvel Ponderada, cálculo que atribui pesos diferentes aos levantamentos conforme critérios metodológicos e a data de realização.

Pesquisas presenciais domiciliares recebem peso integral no modelo, enquanto levantamentos feitos por IVR, sistema automatizado de entrevistas por telefone, e pela internet têm redução de 30% a 45% em sua influência estatística.

A metodologia também considera a atualidade dos levantamentos. Pesquisas mais recentes têm maior influência no cálculo, enquanto estudos anteriores perdem peso gradualmente.

O agregador reúne pesquisas registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e atualiza a média conforme novos levantamentos são incorporados.

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