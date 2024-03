Congonhas: veja o que mudará no aeroporto após investimento de R$ 2 bilhões

O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, receberá 2 bilhões de reais em investimentos para ampliar sua capacidade de receber passageiros e aviões.

A expectativa é que as mudanças permitam ao aeroporto aumentar o volume de passageiros dos atuais 22 milhões por ano para 29,5 milhões, até 2028, quando as mudanças deverão estar concluídas.

O anúncio das mudanças foi feito em um evento no aeroporto nesta segunda, 25, com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. O ministro havia antecipado o investimento em entrevista à EXAME.

A contratação das empresas que farão as obras será feita até novembro. As melhorias serão entregues aos poucos, até junho de 2028.

Entre as primeiras medidas a serem implantadas, estão a ampliação da sala de embarque remoto (quando é preciso pegar um ônibus até o avião) e a criação de um bolsão de espera para motoristas de aplicativo.

Os novos recursos virão da concessionária Aena, que assumiu o aeroporto em outubro de 2023 e fará sua operação por 30 anos. Veja abaixo a lista de mudanças:

Novo terminal de passageiros, que deverá ter o dobro de área da atual. O novo espaço terá 105 mil metros quadrados. O espaço de embarque onde ficam os portões será de 36 metros de largura, a mesma do terminal 3 de Guarulhos.

Aumento do número das posições para os aviões, de 30 para 37, sendo 19 por pontes de embarque (ida do saguão direto ao avião).

As novas posições serão capazes de receber aviões maiores, como o A321 e o 737 Max. Hoje, esses aviões não podem usar todas as pontes de embarque por falta de espaço.

Novas estruturas permitirão a retomada de voos internacionais.

Um hangar tombado pelo Patrimônio Histórico, hoje usado para manutenção, será convertido em um terminal de embarque remoto.

Mais 20 mil metros quadrados para lojas, cafés e restaurantes.

Novo pátio e área de taxiamento de aeronaves.

Melhorias nas pistas.

Novos sistemas de processamento de bagagens.

Nova área para embarque em carros de aplicativo. Haverá também um bolsão de espera para os motoristas.

Mudanças na ordem de chegada: o embarque passará a ficar antes do desembarque, para quem vem de carro pelo túnel de acesso.

Ampliação da área de calçada na entrada do aeroporto.

Novo terminal para cargas.

Revitalização da fachada.

Estação de tratamento de esgoto.

Novo sistema de climatização.

Tarcísio disse esperar que a entrega das obras coincida com a entrega de uma nova linha de monotrilho, que conectará o terminal à estação Morumbi da linha 9-esmeralda. "Nossa meta é que até 2026 a linha 17-ouro esteja funcionando", disse o governador.

Congonhas foi aberto em 1936

Congonhas é o segundo aeroporto mais movimentado do país, atrás apenas de Guarulhos. O terminal foi aberto em 1936 e passou por várias ampliações até chegar ao modelo atual. Quando ele foi criado, ficava em uma área ainda pouco habitada da cidade. Com o crescimento de São Paulo, no entanto, ele acabou ficando cercado por casas e negócios, o que gera uma vantagem por ter fácil acesso a centros empresariais, como as regiões da Faria Lima e Berrini. A Aena estima que cerca de 10% do PIB do Brasil seja gerado na área em um raio de 15 km do aeroporto.

Mesmo com o aumento do volume de passageiros, as regras de limitação com a prefeitura, como a restrição a voos de madrugada, será mantida.

Quem é o grupo Aena?

O grupo Aena tem origem espanhola. Opera 46 aeroportos na Espanha, incluindo o de Madri-Barajas, e outros 33 pelo mundo, sendo 17 deles no Brasil, em nove estados. A lista inclui os terminais de Recife, Maceió, João Pessoa, Aracaju e Campo Grande.

A empresa se comprometeu a investir 12 bilhões de reais até 2028, divididos entre os 17 aeroportos operados pela empresa no país.