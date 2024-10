Adriana Lopes tem 32,7% dos votos válidos e Duarte, 22,9%, em Campo Grande, diz AtlasIntel

Atual prefeito e candidata à reeleição, Adriana Lopes (PP), lidera a disputa pela prefeitura de Campo Grande com 32,7% dos votos válidos, de acordo com pesquisa da empresa AtlasIntel divulgada neste sábado, 5.

Na segunda posição, a ex-vice-governadora do Mato Grosso do Sul Rose Modesto (União Brasil) marca 29,4%. Essa é uma das últimas pesquisas antes do primeiro turno, que acontece no próximo domingo, 6.

Os votos válidos, que excluem os votos em branco e nulos, determinam o resultado das eleições. Em cidades com mais de 200 mil habitantes, o candidato a prefeito que atinge mais de 50% dos votos válidos vence a disputa.

O deputado federal Beto Pereira (PSDB) tem 16,7% das intenções de voto. A deputada federal Camila Jara (PT) aparece com 15,1%, enquanto Beto Figueiró (NOVO) registra 5,1% e os demais candidatos não passam de 1% cada.

Pesquisa de votos válidos para prefeito de Campo Grande

Adriane Lopes: 32,7%

32,7% Rose Modesto: 29,4%

29,4% Beto Pereira: 16,7%

16,7% Camila Jara: 15,1%

15,1% Beto Figueiró: 5,1%

5,1% Luso de Queiroz: 0,7%

0,7% Ubirajara Martins: 0,2%

Pesquisa estimulada para prefeito em Campo Grande

Adriane Lopes: 30,7%

30,7% Rose Modesto: 27,7%

27,7% Beto Pereira: 15,7%

15,7% Camila Jara: 14,2%

14,2% Beto Figueiró: 4,8%

4,8% Luso de Queiroz: 0,7%

0,7% Ubirajara Martins: 0,2%

0,2% Não sei: 3,1%

3,1% Branco/Nulo: 2,9%

Segundo turno

Rose x Adriana

Rose Modesto: 43%

43% Adriane Lopes: 40%

Rose x Beto