Acusações contra Baldy não têm relação com atual gestão, diz Doria

O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou em nota que as acusações contra o secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, não têm relação com a atual gestão do governo estadual.

Baldy foi preso na manhã desta quinta-feira, 6, pela Polícia Federal em operação que apura desvios de recursos do Rio de Janeiro repassados para a organização social Pró-Saúde, que administrou diversos hospitais no Estado e em outros locais do País.

Segundo o texto assinado pelo governador, “os fatos que levaram às acusações contra Alexandre Baldy não têm relação com a atual gestão no Governo de São Paulo. Portanto, não há nenhuma implicação na sua atuação na Secretaria de Transportes Metropolitanos”. “Na condição de Governador de São Paulo, tenho convicção de que Baldy saberá esclarecer os acontecimentos e colaborar com a Justiça”, concluiu.