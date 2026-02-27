EXAME Agro

The Yield Lab prepara fundo exclusivo para startups do agro do Brasil

Iniciativa representa um movimento estratégico do grupo, que já opera na América Latina com um fundo de US$ 50 milhões

Kieran Gartlan: ""O Brasil é o lugar perfeito para agtech", diz sócio sócio do The Yield Lab Latam.

Kieran Gartlan: "“O Brasil é o lugar perfeito para agtech", diz sócio sócio do The Yield Lab Latam.

César H. S. Rezende
Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 06h00.

O The Yield Lab, plataforma global de investimento focada em agtechs, prepara o lançamento de um fundo exclusivo para startups do agronegócio brasileiro. O movimento marca um novo capítulo na estratégia da gestora na região, onde já opera com um fundo de US$ 50 milhões voltado à América Latina.

“Vamos anunciar um novo fundo só para o Brasil daqui a alguns meses”, afirmou Kieran Gartlan, sócio do The Yield Lab Latam, em entrevista exclusiva à EXAME. O executivo não revelou o tamanho da nova estrutura, mas indicou que ela terá foco em startups em estágio inicial.

A decisão de estruturar um fundo dedicado ao país está ancorada no potencial do ecossistema local. O Brasil reúne hoje cerca de 1.972 agtechs distribuídas ao longo da cadeia produtiva — antes, dentro e depois da fazenda — segundo o Radar Agtech Brasil 2025.

Para Gartlan, o país combina escala produtiva com gargalos estruturais que abrem espaço para ganhos relevantes de eficiência por meio da tecnologia.

“O Brasil é o lugar perfeito para agtech. Ele já é grande e muito ineficiente em alguns pontos. A tecnologia pode ajudar a melhorar muito em todas as partes da cadeia”, disse.

Com atuação nos Estados Unidos, América Latina, Europa e Ásia, o The Yield Lab construiu presença relevante na região nos últimos cinco anos.

Ao todo, foram 24 investimentos em sete países da América Latina e Caribe. Hoje, o Brasil concentra mais de 50% das startups apoiadas pelo fundo na região.

Entre as investidas estão a Um Grau e Meio, que utiliza inteligência artificial para identificar focos de incêndio em canaviais e florestas, e a Culttivo, fintech voltada ao crédito e serviços financeiros para cafeicultores.

O fundo latino-americano soma atualmente US$ 50 milhões e reúne investidores institucionais como BID, Nestlé e Bimbo. Com o novo fundo dedicado ao Brasil, a estratégia é ampliar a atuação no estágio early stage, com cheques menores e maior proximidade do empreendedor.

“A gente precisa de um fundo mais local para investir tickets menores e captar esse valor no início da startup, não esperar Série A ou Série B”, afirmou Gartlan.

A estrutura prevista inclui ainda um fundo maior para follow-ons — acompanhando as empresas nas rodadas seguintes — além da manutenção de um fundo regional para os demais países da América Latina.

Inteligência artificial no agro

Além do novo fundo, o The Yield Lab prepara um programa voltado à aceleração da adoção de inteligência artificial no agro.

A proposta é conectar grandes empresas do setor a startups com soluções já desenvolvidas, inclusive fora do Brasil. “A gente enxerga a IA não como tecnologia, mas como uma plataforma que vai transformar tudo”, disse Gartlan .

Ele compara a inteligência artificial a movimentos estruturais como eletrificação e industrialização.

No campo, a expectativa é de que a tecnologia reduza ineficiências na tomada de decisão, especialmente em um ambiente complexo como a agricultura tropical.

“Hoje tem muita decisão baseada em sentimento ou histórico. Com IA, você consegue processar variáveis como clima, solo e doenças de forma muito mais assertiva”, afirmou .

A estratégia inclui facilitar a entrada de startups estrangeiras interessadas no mercado brasileiro, conectando-as a pilotos e parceiros locais. “Tem muitas startups na Europa e nos Estados Unidos que adorariam vir para o Brasil, mas falta um piloto. A ideia é fazer esse matchmaking”, afirmou.

