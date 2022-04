Quer assistir os debates do EXAME SuperAgro? Veja tudo o que rolou

A segunda edição do SuperAgro, evento online de agronegócio realizado pela EXAME no dia 7 de abril, contou com a participação de diversas autoridades, empresários e especialistas do setor. Ao longo do dia foram debatidas as principais inovações e desafios no campo, tudo o que está em pauta sobre o futuro do agronegócio e as soluções que podem colaborar para o aumento da produtividade do setor.

Em sete painéis, transmitidos ao vivo pelo YouTube durante 8 horas, foram discutidos temas como o impacto da geopolítica na produção brasileira, novos modelos de negócio, a transformação do campo com a tecnologia 5G, os desafios de logística, além do espaço cada vez maior das mulheres dentro do agronegócio.

Entre os convidados estavam nomes como o cônsul-geral dos Estados Unidos em São Paulo, David Hodge, Martha Sellier, secretária especial da Secretaria de Programas de Parcerias de Investimento (PPI) do Ministério da Economia, e Cláudio Frischtak, presidente da consultoria Inter.B.

No painel sobre geopolítica, o cônsul-geral dos Estados Unidos afirmou que o secretário de Agricultura dos EUA, Thomas J. Vilsack, e a ministra Tereza Cristina conversaram na semana passada sobre pesquisas e formas de reduzir a dependência de fertilizantes de alguns mercados. A Rússia é uma das principais produtoras de fertilizantes do mundo, e respondia antes da guerra por mais de 20% de todos os fertilizantes usados no Brasil.

O EXAME SuperAgro também mostrou que as agritechs vêm dando saltos significativos: o volume de investimentos em startups do agronegócio chegou a 126 milhões de reais em 2021, quase o dobro de 2020, segundo dados do Distrito, ecossistema de inovação aberta. Hoje, mais de mil agritechs endereçam questões como o aprimoramento de soluções para o campo e a resolução de desafios.

Ainda falando sobre o futuro do campo, o evento mostrou que a tecnologia 5G já é realidade no interior do Brasil. A Granja Faria, que fica no interior do Piauí, foi a primeira a contar com o sistema, em um projeto-piloto em parceria com a operadora TIM.

E assim como em outras áreas do mercado de trabalho, as mulheres estão cada vez mais ocupando espaço no agronegócio. Apesar disso, alguns desafios ainda persistem, como machismo, oportunidades iguais, e encontrar um caminho dentro do campo. O tema foi o centro do debate do painel "Mulheres do Agro", que fechou o evento SuperAgro da EXAME.

Abaixo você consegue assistir todos os debates

Geopolítica do agronegócio

Novos modelos e players

Agritechs mais promissoras

Telecom 5G e o agro 5.0

Logística

Agenda ambiental

Mulheres do Agro