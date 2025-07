Roberto Perosa, presidente da Abiec, é o entrevistado da EXAME desta terça

Enquanto aguarda os detalhes da sobretaxa de 50% anunciada pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto, o setor de carne bovina do Brasil se articula para abrir novos mercados, para mitigar os possíveis impactos da tarifa dos EUA.

A estratégia do setor é focar em mercados com negociações avançadas, como Japão e Coreia do Sul.

Roberto Perosa, presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), falará sobre os desafios e as oportunidades para a pecuária brasileira diante do tarifaço imposto pelo presidente dos EUA, Donald Trump. A entrevista será transmitida ao vivo no programa Agro em Pauta, nesta terça-feira, 29, às 15h, no canal da EXAME no YouTube.

Perosa, que foi Secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), será entrevistado por César Rezende, repórter da EXAME.