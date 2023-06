Resposta do governo à gripe aviária é adequada, afirma Câmara de Comércio Árabe-Brasileira

A Câmara de Comércio Árabe-Brasileira considera "adequada" a resposta do Brasil em relação aos casos de influenza aviária de alta patogenicidade detectados até o momento no País. Até agora, 24 casos, apenas em aves silvestres, foram informados pelo Ministério da Agricultura.

Em nota, a Câmara Árabe considera que a condução da situação pelo Ministério da Agricultura e das empresas exportadoras de derivados avícolas tem sido "clara, transparente e organizada".

Na visão do secretário-geral da Câmara Árabe, Tamer Mansour, este é um dos motivos pelos quais "a doença não atingiu criações comerciais que abastecem os mercados interno e externo". O bloco árabe é um dos principais consumidores globais de carne de frango brasileira, representando 32% de tudo o que o País exporta.

Mansour ressalta ainda na nota que, até o momento, "nenhum país árabe solicitou uma consulta formal ou oficial sobre o acontecimento", diz, e continua: "Isso graças ao Brasil ter sido muito transparente na transmissão de informações". Desta forma, a Câmara Árabe informa que "os países árabes estão se posicionando no sentido de monitorar a situação".

A Câmara Árabe informa ainda que, no caso do bloco, a entidade "já tem como rotina a verificação dos certificados de sanidade de cargas com destino aos países da Liga Árabe". Ainda conforme a entidade, o processo é realizado normalmente, "indício de que os carregamentos estão sendo recepcionados nos portos árabes, que entre janeiro e maio receberam 506,2 mil toneladas de derivados avícolas do Brasil, volume próximo ao de igual período de 2022".