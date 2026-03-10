China aposta em tecnologia e qualidade para aumentar valor da soja no país

A China reforçou a política de ampliação da produção de soja e passou a incentivar variedades de maior qualidade, avanços no melhoramento genético e processamento industrial para elevar o valor agregado da cadeia produtiva. A estratégia aparece no Relatório de Trabalho do Governo deste ano, que destaca a necessidade de consolidar e expandir a capacidade produtiva do grão no país.

A iniciativa busca aumentar a renda dos agricultores e ampliar o valor econômico da soja produzida internamente. Um dos focos está no desenvolvimento de produtos de maior valor agregado. Dados do setor mostram que uma tonelada de soja submetida apenas ao processamento primário gera cerca de RMB 4.100, com produção aproximada de 0,18 tonelada de óleo e 0,78 tonelada de farelo. Já no processamento profundo, apenas os produtos de proteína de soja podem gerar valor superior a RMB 10 mil.

Além da indústria, o mercado agrícola também passa por mudanças. A comercialização da soja na China avança para um sistema de classificação por qualidade. Atualmente, o grão é dividido principalmente em duas categorias: soja com alto teor de óleo, usada na produção de óleo vegetal e farelo, de soja com alto teor de proteína, destinada à fabricação de alimentos à base de soja.

Nos centros de compra de grãos, equipamentos que medem o teor de proteína passaram a fazer parte do processo de avaliação da qualidade. A mudança substitui o modelo anterior, baseado na compra e venda de soja sem diferenciação. Com a nova classificação, produtores que cultivam variedades de melhor qualidade podem obter preços mais altos.

Além das mudanças no mercado, a China também investe em pesquisa agrícola para melhorar a qualidade das sementes. Em um laboratório de uma empresa de sementes em Harbin, capital da província de Heilongjiang, pesquisadores utilizam tecnologias como marcadores moleculares, edição genética e seleção genômica para desenvolver variedades com maior teor de proteína, maior teor de óleo e resistência a doenças.

Segundo especialistas, o melhoramento genético precisa atender às demandas do mercado e considerar o retorno econômico ao longo da cadeia produtiva.

Na etapa industrial, empresas tradicionais de esmagamento de soja também ampliam o investimento em produtos de maior valor agregado. Em uma fábrica de processamento de óleo de soja em Heilongjiang, experimentos buscam ampliar a produção de proteína isolada de soja, usada em alimentos e outros produtos industriais.

O fortalecimento da produção nacional também é acompanhado por autoridades. A deputada da Assembleia Popular Nacional Yu Jia’ao defende a ampliação de centros nacionais de melhoramento genético e maior integração entre universidades e institutos de pesquisa para fortalecer a base genética da cultura.

Segundo Yu, o país precisa avançar no desenvolvimento da indústria de proteína vegetal de soja e ampliar pesquisas em tecnologias de processamento profundo, incluindo modificação funcional de proteínas e novas aplicações em alimentos, medicina e produtos funcionais.

Dados oficiais mostram que a produção de soja da China alcançou 20,91 milhões de toneladas em 2025, alta de 1,3% em relação ao ano anterior. A área plantada chegou a 154 milhões de mu, cerca de 10,3 milhões de hectares, e permanece acima de 150 milhões de mu por quatro anos consecutivos.