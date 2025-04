Preços do ovo, tomate e café disparam: alimentos responderam por um quarto da inflação de março

O preço do ovo disparou e subiu 13,13% em março, informou o IBGE nesta sexta-feira, 11. A alta é atribuída ao salto nas exportações, que cresceram 342,2% no mês passado, segundo a Associação Brasileiro de Proteína Animal (ABPA). Apenas três alimentos responderam por um um quarto da inflação de março: além do ovo, se somam o tomate e café moído, de acordo com o instituto.

O IPCA, que mede a inflação oficial do país, desacelerou no mês passado, para 0,56%, com o alívio na conta de luz. Mas o grupo Alimentos e bebidas continuou pressionando o índice, impedindo um freio maior. Os itens desse grupo subiram 1,17% em março, acima do 0,7% de fevereiro.

Em março foram embarcadas 3.770 toneladas de ovo, contra 853 toneladas no mesmo período de 2024. O principal destino foram os EUA, que enfrentam uma gripe aviária.

Segundo a ABPA, no acumulado do ano, entre janeiro e março deste ano, as exportações totais do ovo atingiram 8,6 toneladas, aumento de 97,2% em relação ao mesmo período de 2024.

Além do ovo, o tomate (22,55%) e o café moído (8,14%) estão entre as principais altas de alimentos em março. O café moído já acumula uma alta de 77,78% nos últimos 12 meses.

Veja abaixo as principais altas de alimentos no mês:

Manga: + 25,64%

Tomate: + 22,55%

Morango: + 17,82%

Ovo : 13,13%

Laranja: 9,49%

Açaí (emulsão): 8,62%

Café: 8,14%

Peixe dourado: 8,04%

Melancia: 7,86%

Mamão: 6,49%

De acordo com Fernando Gonçalves, gerente de pesquisa do IPCA no IBGE, o calor intenso no verão fez o processo de maturação do tomate acelerar, levando à antecipação da colheita em alguns lugares:

— Sem essas áreas de colheita, houve uma redução na oferta, trazendo pressão de alta sobre os preços.

No caso dos ovos, houve aumento por conta do custo do milho, base da ração das aves. Além disso, há mais demanda por essa proteína no período de quaresma.

Já a alta do café moído foi impulsionada pelo aumento do preço no mercado internacional, dada a redução de oferta do grão em escala mundial, com a quebra de safra no Vietnã devido ao clima.